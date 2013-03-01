《Russell专栏》亚洲大米库存增加 价格看似不能维系在高位

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell；编译 田建华/程琳

路透澳洲朗塞斯顿3月1日 - 亚洲大米价格当前稳定程度引人注目，但考虑到该地区大量的大米库存，这样高的价格不可能持续。

泰国政府的干预计划无疑造成该国库存增加，但这不仅仅牵涉泰国。泰国的全球头号大米出口国地位一直维持到去年。

但是印度的库存也在增长，今年或超过3,400万吨，相当于泰国库存的两倍左右。

由此引发的问题是，在这样的大规模超额供应下，大米的价格为什么没有急跌。大米是全球近三分之二人口的主食。

最终原因是市场比供应局面显示的更为紧缩，但是这种局面很有可能会开始发生改变，且导致大米价格开始下跌。

指标泰国破损率5%的大米上周报每吨570美元，较此前一周几无变动。

自2008年10月以来该指标大米价格一直在相对狭窄的区间交投，当时情况是经历2007-08年大宗商品价格上涨后，紧跟着在全球经济衰退期间大跌，而后大米价格才稳定下来。

过去40个月泰国大米一直在每吨400-620美元之间交投，尽管市场担忧政府干预计划的影响。2011年5月泰国总理英拉(Yingluck Shinawatra)推出该计划。

与此同时泰国大米出口锐减，从每年的约1,000万吨下滑至2012年的700万吨，因泰国政府选择囤积，而不是以低于从农民手中购入的价格出售。

当前预计泰国有1,700万吨库存大米，未来几个月这一数字可能突破2,000万吨。

显而易见，泰国大米持坚是因为政府不出售，但是越南大米价格最近几年也一直稳定，尽管价格较泰国大米贴水。

不过近期越南较泰国大米的贴水幅度走阔至每吨170美元，为纪录最阔，2009年1月时为贴水155美元。

这可能是亚洲大米终于对供过于求作出反应的现象，因泰国大米价格受政府干预的严重扰乱，越南大米价格是反映市场情况的更好指标。

泰国与越南大米价格对比图表：(link.reuters.com/bec46t)

越南2013年料将出口750-760万吨左右的大米，略低于去年772万吨的纪录高位。

不过政府数据显示，今年前两个月越南大米出口量为84.4万吨，较上年同期增长约23%。

今年印度也可能增加出口，但港口与铁路运输拥挤料构成障碍。去年印度成为全球头号大米出口国。

印度贸易商还表示，越南、巴基斯坦和缅甸大米凭价格优势抢占了自己的市场。这再度表明，亚洲大米价格终于开始反映现实供应情况。

泰国也信誓旦旦表示今年将通过政府间交易出口700万吨大米。

问题是，泰国政府在这方面的信誉很成问题。前几次宣布出口计划后，其所声称的买家否认有这些交易，而且贸易商也报告称港口活动不足以说明这些交易确有发生。

如果泰国确实增加出口，而且印度和越南维持上年出口水平，那么全球市场供给就会增加。

此外，如果全球第四大大米出口国巴基斯坦和第九大出口国缅甸也增加出口，情况就更是这样。

需求方面，主要进口国印尼和菲律宾都在努力实现大米自给自足，中国则成为市场上的未知因素。

中国去年大米进口窜升306%，至234万吨，越南和巴基斯坦成为最大受益国。

1月中国大米进口再度跳涨732%，达到303,963吨，其中89%来自越南和巴基斯坦。

中国进口大米是因为进口价格低于国产价，但仍不确定这种情况是否会持续到2013年底，因中国据称已经有足够的储备。

如果中国继续保持近几个月的进口速度，将给亚洲大米价格带来支撑，但即便如此，可能进入市场的额外供给还是会盖过需求增长。(完)

(译文审校 杜明霞/侯向明)

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