《RUSSELL专栏》South32从必和必拓剥离 前景有望青出于蓝而胜于蓝

图中为必和必拓公司标识。 REUTERS/David Gray

路透澳洲朗塞斯顿3月17日 - 必和必拓(BHP.AX)下足了功夫，让South32的剥离看起来更为吸引人，或许会是个比母公司更好的押注。

必和必拓周二公布文件详细说明了South32的铝、锰、镍、白银和煤炭资产的表现。

媒体经常称这些资产“不受青睐”，但当中许多资产的前景要好于仍归属于必和必拓的核心资产--铁矿石、石油、铜和炼焦煤。

South32是因南非和澳洲的主要业务中心在同一个纬度而命名。从母公司剥离利好新公司。

South32将承担的净债务只有6.74亿美元，约为分析师预期水准的一半左右，如果管理层决定寻求购并时，这将助其一臂之力。

新公司将在澳洲、英国和南非上市，分析师预期新公司价值将达130亿美元。

South32资产在截止2014年12月的半年中，为公司贡献了7.38亿美元税后净利，再度意外增长，为新公司的未来发展带来好兆头。

文件显示，South32计划每半年将基本获利的至少40%用于派息。

这看来更加诱人，将吸引那些追逐股息甚于资本增长的投资者，比如部分养老基金。

假设必和必拓股东5月6日批准资产剥离，那么这家新公司将于5月18日上市。

总之，文件所勾勒出的是一家债务较低、获利稳固、从整个行业的成本曲线来看资产状况良好的公司。

**新管理层的契机**

截止2014年6月的一年，铝业务在未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)中的占比达29%，为South32获利主力。

近几年铝业务表现欠佳，可能促使必和必拓考虑剥离资产，但现在看来，铝业务似乎将迎来好时光。

虽然伦敦期铝已自去年9月所及近期高位下跌了约16%，但表现还是好于铁矿石和原油。

中国以外地区的铝业前景也较乐观，因汽车制造需求增强，尤其是在美国。

白银、铅和锌业务对South32的贡献紧随其后，占到EBITDA的26%，而锰矿石与合金业务则以21%的比重位列第三。

这些业务的关键是尽可能提高经营效率，以确保业务成本有竞争力，而且能够经受住当前大宗商品价格疲软的冲击。

South32的薄弱环节是煤炭资产，其中主要位于南非的能源煤资产对EBITDA的贡献为11%，而澳洲新南威尔士州的炼焦煤业务则贡献8%。

而必和必拓与三菱合资事业位于澳洲昆士兰州的主要炼焦煤资产，并未被剥离进入South32。

根据必和必拓的文件，澳洲和南非煤炭资产在成本曲线上的位置为第二个四分点。

这可能意味着，在煤炭价格接近六年低点，而且没有迹象显示困扰整个行业的供应过剩问题将得到缓解之际，他们难以维持盈利状态。

然而，这也令这些资产很有可能被出售，或者在此基础上增添新的煤炭资产；由于煤炭行业不景气，一些收购目标很可能低价求售。

关键在于，South32的管理层将有大把机会扩张或者理顺各项业务；在无须考虑必和必拓其他业务的需要的情况下，他们应会更加灵活而反应敏捷。

注：在本文发表时，Clyde Russell持有投资于必和必拓股票的基金。(完)

(编译 戴素萍/许娜/徐文焰；审校 李爽/张明钧/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。