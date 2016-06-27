《RUSSELL专栏》大宗商品未来走势如何 端看英国退欧将主导市场多久

《KEMP专栏》油市波动和周期循环的固有属性 这次是否不同？
路透伦敦1月13日 - 自1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代油井以来，极端价格波动和强烈的周期性一直是油价和乃至石油产业的根本特征。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell;编译 许娜/陈宗琦/王兴亚
路透澳洲朗赛斯顿6月27日 - 英国公投决定离开欧盟，对许多人来说是很恐怖的，对另一些人来说则很兴奋，而实际上对每个人来说这都是令人震惊的大事件。在种种的反应之中，最能量化且能预料得到的或许当属大宗商品市场的表现。
当周五有明确迹象显示退欧阵营将意外赢得公投时，大宗商品就像风险加剧时期常做的那样--下跌。
而黄金则不出意外的逆势上行，如预期般在投资者寻求避险时强劲上扬。许多人仍认为，黄金是危机和不确定性弥漫时期的终极避险资产。
现货金周五收盘较周四收盘跳涨4.6%，反映出英国退欧公投造成的冲击程度。
布兰特原油周五较上日下跌4.9%，跌幅与金价涨幅接近。
人们很难以事后之明来看待一起引发市场动荡的事件，但目前的情况可以说，虽然黄金和原油的波动幅度确实很大，但这也决算不上是一个恐慌性市场的表现。
例如，布兰特原油最近在2月9日就曾出现更大的单日百分比跌幅，当时重挫7.8%，因投资者担忧全球市场供应过剩。
而且黄金周五的涨势还不到2008年9月17日强劲升幅11%的一半，当时是受全球金融危机高峰、股市哀鸿遍野，资金涌进金市所推动。
这些实例绝对不是要寻求将英国退欧对商品市场的冲击降至最低，其目标是提供背景脉络，显示价格走势剧烈并非例外情况或无前例可循。
比起原油与黄金，其他主要商品走势则不那么猛烈，6月24日伦敦期铜下挫1.7%，伦敦期铝跌1.5%。
而在亚洲，上海螺纹钢仅跌0.23%，现货铁矿石下滑0.6%。
**多久才能恢复常态？**
对目前的大宗商品市场而言，关键在于英国退欧危机会持续多久，或者换句话说：市场要多久才能保证所有的负面消息都已经出现，并且反映在对全球经济成长的预期上。
英国退欧势必成为英国史上政治最为动荡的一段时期，尽管没什么人能躲得过当中的迂回曲折，但个中诀窍或许在于对媒体的炒作视而不见，聚焦于大局。
市场讨厌不确定性，而看起来英国至少几个月都是这种状况，执政的保守党为行将离任的首相卡梅伦寻找接班人，同时反对派工党似乎也要面对领导层问题。
除了立即引发为期数周的政治不确定性之外，还存在更广泛的问题，比如英国如何协商能以双方都接受的条件退出欧盟、伦敦的金融业如何适应退出欧盟的日子、英国经济成长将承受多大的冲击，以及将会对全球经济构成何种影响。
也有可能造成进一步的政治影响，比如苏格兰有可能举行第二次独立公投、北爱尔兰要求和爱尔兰统一、欧盟其他国家极右翼党派势力扩张。
所有这些尤其不利于那些与经济成长密切相关的大宗商品，如原油和主要工业金属。
只要不确定性仍主导市场人气，黄金就会维持偏多基调。
虽然英国内部的政治闹剧吸人眼球(并且对于不得不忍受闹剧结果的人而言，还可能利害攸关)，但对全球大宗商品市场来说更加重要的是，人们需要多久才会相信英国退欧的影响能成功控制，或者影响是否不仅限于似乎不知所措的英国。(完)
(译文审校 高琦/杜明霞/李爽)
路透伦敦1月13日 - 自1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代油井以来，极端价格波动和强烈的周期性一直是油价和乃至石油产业的根本特征。
伦敦金属交易所(LME)价格指数在2016年1月跌到2,049，为2009年1月那段惨淡日子以来最低；当年全球衰退情况似乎正不断加剧。
路透伦敦1月9日 - 去年年底时对冲基金积累了创纪录规模的原油期货和期权多仓，这在一定程度上推动了原油价格在2016年最后六周急剧上涨。