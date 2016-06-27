《RUSSELL专栏》大宗商品未来走势如何 端看英国退欧将主导市场多久

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell;编译 许娜/陈宗琦/王兴亚

路透澳洲朗赛斯顿6月27日 - 英国公投决定离开欧盟，对许多人来说是很恐怖的，对另一些人来说则很兴奋，而实际上对每个人来说这都是令人震惊的大事件。在种种的反应之中，最能量化且能预料得到的或许当属大宗商品市场的表现。

当周五有明确迹象显示退欧阵营将意外赢得公投时，大宗商品就像风险加剧时期常做的那样--下跌。

而黄金则不出意外的逆势上行，如预期般在投资者寻求避险时强劲上扬。许多人仍认为，黄金是危机和不确定性弥漫时期的终极避险资产。

现货金周五收盘较周四收盘跳涨4.6%，反映出英国退欧公投造成的冲击程度。

布兰特原油周五较上日下跌4.9%，跌幅与金价涨幅接近。

人们很难以事后之明来看待一起引发市场动荡的事件，但目前的情况可以说，虽然黄金和原油的波动幅度确实很大，但这也决算不上是一个恐慌性市场的表现。

例如，布兰特原油最近在2月9日就曾出现更大的单日百分比跌幅，当时重挫7.8%，因投资者担忧全球市场供应过剩。

而且黄金周五的涨势还不到2008年9月17日强劲升幅11%的一半，当时是受全球金融危机高峰、股市哀鸿遍野，资金涌进金市所推动。

这些实例绝对不是要寻求将英国退欧对商品市场的冲击降至最低，其目标是提供背景脉络，显示价格走势剧烈并非例外情况或无前例可循。

比起原油与黄金，其他主要商品走势则不那么猛烈，6月24日伦敦期铜下挫1.7%，伦敦期铝跌1.5%。

而在亚洲，上海螺纹钢仅跌0.23%，现货铁矿石下滑0.6%。

**多久才能恢复常态？**

对目前的大宗商品市场而言，关键在于英国退欧危机会持续多久，或者换句话说：市场要多久才能保证所有的负面消息都已经出现，并且反映在对全球经济成长的预期上。

英国退欧势必成为英国史上政治最为动荡的一段时期，尽管没什么人能躲得过当中的迂回曲折，但个中诀窍或许在于对媒体的炒作视而不见，聚焦于大局。

市场讨厌不确定性，而看起来英国至少几个月都是这种状况，执政的保守党为行将离任的首相卡梅伦寻找接班人，同时反对派工党似乎也要面对领导层问题。

除了立即引发为期数周的政治不确定性之外，还存在更广泛的问题，比如英国如何协商能以双方都接受的条件退出欧盟、伦敦的金融业如何适应退出欧盟的日子、英国经济成长将承受多大的冲击，以及将会对全球经济构成何种影响。

也有可能造成进一步的政治影响，比如苏格兰有可能举行第二次独立公投、北爱尔兰要求和爱尔兰统一、欧盟其他国家极右翼党派势力扩张。

所有这些尤其不利于那些与经济成长密切相关的大宗商品，如原油和主要工业金属。

只要不确定性仍主导市场人气，黄金就会维持偏多基调。

虽然英国内部的政治闹剧吸人眼球(并且对于不得不忍受闹剧结果的人而言，还可能利害攸关)，但对全球大宗商品市场来说更加重要的是，人们需要多久才会相信英国退欧的影响能成功控制，或者影响是否不仅限于似乎不知所措的英国。(完)