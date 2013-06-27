《Russell专栏》看多中国的商品需求前景 未必预示价格随之走高

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell; 编译 沈以文/张涛
路透香港6月27日 - 在LME亚洲年会上，很难找到有谁看空中国的商品需求，但有所变化的，却正是市场人士对乐观的定义。
本周在香港出席这场业界盛会的人士对量很乐观，但是对价格未必。这是想法上的第一个改变。
过去十年里中国进口大量的商品，伴随着的是价格劲升，但市场看来终于慢慢接受此种正相关已然脱钩。
以铁矿石和钢材为例，合理推估，中国未来十年的铁矿石进口需求将从去年的7.45亿吨，迅速增长至接近10亿吨。
中国持续推进城镇化，以及相关的基础建设，将会推高铁矿石需求。
德意志银行大中华区资深经济师马骏在LME亚洲年会上表示，他预期中国的铁路网络在未来八年内扩充60%，同期地铁系统也必须扩张四倍。
从表面上看，这样的预测必然利多铁矿石和钢材需求，与会人士大多也同意马骏总体乐观的预测。
但如果问起铁矿石价格前景，看法就不一样了。
年会上到处是看多需求前景的人士，但要找到一个一样看多价格走势的人，却非常难。
短期预测多指向商品价格将受挫，直到出现证据显示中国经济已开始重拾活力，摆脱第二季的疲弱。
若问到中长期预测，价格前景则依然不确定，几乎没有业界人士认同铁矿石价格将比当前亚洲现货价.IO62-CNI=SI每吨113.80美元高到哪里去。
事实上，预测中长期内价格会跌到约每吨90美元的人，所在多有。
因此，与前期由中国带动的商品热潮不同的是，出现了需求看多但价格看空并存的可能。
**基本面站到前台？**
最终，供需基本面将在商品市场中重新确立自己的地位。
大家都知道，铁矿石和铜等主要大宗商品的全球供应持续增长，而且将继续增长，以满足中国的需求。
市场益发认为，必和必拓(BHP.AX)、力拓(RIO.AX)和淡水河谷(VALE5.SA)等全球型矿业巨擘，以及众多规模较小的矿企，在增加新产能方面已投资过度。
因此，尽管铁矿石需求将会增长，但新供应将盖过新增消费。
铜也面临同样的情况，预计铜市今年将出现供应过剩，而且接下来几年都将保持这种局面。
这种新的现实情况正在改变商品市场的运作，生产商正拼命降低生产成本，而贸易商则日益发现热钱早已流出。
这使得商品价格更有可能追随最新的经济数据波动，随着短期消息和人气摇摆而上下起伏。
铁矿石最近的走势基本上证明了这点。虽然中国进口保持强劲，今年前五个月进口达3.22亿吨，2013年有望增长3.7%，但价格却持续下跌。
5月进口是纪录第二高水准，但需求增长并未带来价格上涨，因市场聚集于经济数据显示工业生产的增长势头正在减弱。
市场参与者还认识到，区分各种大宗商品的表现优劣越发困难。
制造业可能比中国的基础设施支出反弹更快，铜的表现会比钢材更好吗？
汽车生产商改采用重量更轻的铝来生产燃油效率更高的汽车，铝的表现会优于钢材吗？钢铁产业是否会无动于衷，放任这种情况发生？
中国将更加认真地降低污染和准备采用价格更高的清洁能源，管道天然气进口和液化天然气是否会成为比煤炭更好的市场？
2008年全球金融危机以前，中国对于商品的强劲需求是确定无疑的，而且衰退过后的大规模刺激性支出又短暂恢复了这种确定性。但是，现在一系列不确定性取代了这种确定性。
因此，当商品市场参与者说他们仍然看多中国的时候，真得问问他们到底是什么意思，因为“看多中国”的涵义正在发生变化。(完)
(译文审校 艾茂林/侯向明)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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