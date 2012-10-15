《Russell专栏》还没到看好中国大宗商品需求的时候

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell; 编译 侯向明/戴素萍
路透澳洲朗塞斯顿10月15日电---中国9月大宗商品进口数据乍看似乎是需求复苏的早期迹象,但在趋势更为明朗之前,有充分的理由保持谨慎.
中国9月原油进口较8月增长9.1%,铁矿石进口跳升至20个月来最高.而铜进口亦较前月增长了11%.
这些数字看来让人非同寻常,但这只是单独看的缘故.若放到大环境中去看,这些数字顶多也只能算得上是令人鼓舞,而并没有确切的证据表明中国大宗商品需求已经探底回升.
先看原油,9月2,008万吨的进口规模看似较8月的1,840万吨有大幅增加.但这是因为8月数据异常的疲弱,若排除8月,那麽9月数据就是去年7月以来的最低水平.这意味着9月原油进口很难被视为是中国燃料需求迎来强劲反弹的证据.
换句话说,最近两个月的原油进口表现是一年多以来最弱的.
10月原油进口很可能也不会好到哪儿去,因为黄金周假期导致该月四分之一时间的经济活动大幅减少.
据路透对一些官员的访问显示,中国国内的大型炼厂或亦会将10月产能利用率削减4%.这些官员认为这是因为炼厂维护、修理以及需求的明显减少所致.
这一切均令原油进口难以再出现另一个月的强劲增长,尤其是在布兰特原油价格自本月稍早的每桶108美元左右上涨至115美元的情况下,让炼厂没有理由买入超过所需规模的原油.
黄金周假期或亦导致了大宗商品需求的提前,因为买主在假期前纷纷增加库存,以确保假期後有充足的供应.
这对铁矿石来说可能亦是如此.9月铁矿石进口增至6,501万吨,为2011年1月来最大规模.
但10月不太可能重现此景,澳洲黑德兰港9月铁矿石出口下滑了9.5%.
许多上个月从西澳主要铁矿石港口输出的船货,预定会在本月运抵中国.
参看中国经济和贸易数据图表,请点选(link.reuters.com/fut96s)
铁矿石进口商也有可能趁着第三季价格暴跌而补充库存.
铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI从6月底的每吨约137美元,在9月5日时跌至三年低位86.70美元,让钢铁厂商得以便宜买进来降低成本.
然这意味着在中国港口仍有价格较高的过剩库存有待消化,交易商可能利用接下来铁矿石价格回升的机会,来出清今年稍早买进的过剩库存.
如果铁矿石持续上涨,高过於10月12日的114.50美元,那麽可能会因出售中国已有的库存而挤压到进口.
此外,考量到钢铁厂商减产的情况,中国目前实际的需求力道也不无疑问.
政府宣布的1,600亿美元刺激举措或许会有正面效果,但可能要到2013年初才会发挥作用,而其效果不太可能会像2008年全球金融危机爆发後所推出的较大规模举措那般有力.
9月铜进口增加了11%,增幅和铁矿石差不多,同样不太可能和基本需求增加有关.
其涨幅可能多半和出货运抵有关,以及10月假期的前推效应.
铜价自8月初以来的急升走势,可能令10月进口受到抑制.
指标三个月伦敦期铜从8月初以来上涨了14%,9月14日创下近期高位8,380美元.
该升势与10月船货的安排时间一致,如果基本需求仍没有成长,几乎没有理由预期铜进口将持续大增.
整体而言,9月贸易数据或许显示中国商品需求复苏初露端倪,但可能还要有好几个月的正成长,才能让人相信这波颓势真的结束了.(完)
--译文审校 王冠中
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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