《Russell专栏》中国大宗商品进口足以支撑经济增长温和加速的观点

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell；编译 程琳/蔡美珍
路透澳洲朗塞斯顿4月10日 - 中国3月对原油、铜和铁矿石等关键大宗商品的进口从前月反弹，恰能支撑经济重新温和加速的观点。
中国进口总是可能在春节假期后反弹，而反弹程度可能会被解读为反映中国经济增速多快的信号。
中国经济增长有多快，这个问题的最佳答案看上去是增长似乎很平稳，大宗商品进口水平支撑了3月采购经理人指数(PMI)的小幅上升，该指数预示2013年经济将增长约8%。
3月中国原油进口总量为2,305万吨，较2月的2,078万吨增长10.9%。
不过以日均进口量来看，3月日均进口543万桶，与2月日均542万桶几乎持平。
今年第一季中国原油进口量为559万桶/日，低于上年同期的566万桶/日。
这给人的第一感觉是，中国原油需求似乎相当利空市场。但不要忘记，2012年上半年中国曾大量采购原油，以补充战略储备和商业库存。
去年上半年可能最多有日均40万桶石油进入储备，从总体日均进口数字中减去这一数字，得到2012年第一季实际消耗的数量约为日均526万桶。
假设目前进口的原油全部用于消费，则表示今年第一季原油消费同比增长约33万桶/日。
当然，实际情况并没有这么简单，需要考虑的一个因素是净燃料进口锐减33.6%，因中国炼厂提高原油加工产能利用水平，以出口成品油。
2013年第一季成品油进口同比下滑3.4%，与此同时出口增长了20.2%。
参阅中国原油进口图表，请点击(link.reuters.com/xeq96s)
参阅中国铜进口图表，请点击(link.reuters.com/muq96s)
亚洲冶炼商已经感受到中国成品油出口增多的影响，新加坡一家炼厂的利润率周二降至每桶5.38美元，2月还是每桶10.49美元。
虽然中国炼厂仍有过剩产能，但短期内不太可能会增加原油进口及成品油出口。
反而是国内需求增长将推动原油进口增加，这意味着，在没有重新建立战略储油的情况下，原油进口可能会维持低于或接近去年水准，至少今年上半年将是如此。
在那之后，月度原油进口数量应该会较2012年同期强劲增长，因为中国在2012年下半年停止战略石油储备，而且实际上降低了商业原油库存，因当时经济增长减速。
接着来看铁矿石，3月进口量由上月的5,642万吨跳增14.4%至6,455万吨，这反映出的主要是2月的疲软程度，而非3月表现强劲。
以第一季而言，铁矿石进口持平上年同期，这大概反映了铁矿石价格的上涨。
指标亚洲现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI在2月20日触及每吨158.90美元的15个月高位，而且在那之前的几周也持续上扬，当时许多3月交付的船货应该已经完成订购。
在那之后铁矿石价格下跌，3月14日低见每吨132.90美元，比今年高位大跌了16%，而本周二收在139.10美元。
铁矿石价格回软应该有助提振需求，但前提是钢铁需求维持不坠，而钢铁需求主要是由房地产及基础建设推动。
铜进口也呈现反弹，3月未锻造铜及铜材进口319,603吨，较上月上升7.2%。
但就像铁矿石一样，今年以来的累计数字看起来就比较差了，第一季铜进口量较上年同期大减28.9%。
这与价格的关系不太大，因为伦敦期铜已经从年内高点每吨8,305美元下跌8%，周二跌至每吨7,630美元，关系比较大的是去年融资交易建立的库存压力。
由于伦敦与上海之间的价格套利诱人，提振了铜进口，这项因素可能也会在4月再度提升进口。
但需要价格下跌才能刺激更多进口，因欧洲疲软经济环境，使中国出口蒙上不确定性；中国3月出口同比增长10%，略低于市场预估。
然而，中国3月进口同比增长14.1%，高于市场预估的增长5.2%，并意外录得贸易逆差，主要是由于大宗商品进口量增加。
因此要刺激中国大宗商品进口进一步增长，现在就要指望内需及对外贸易领域。(完)
(译文审校 侯向明)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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