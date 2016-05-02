《RUSSELL专栏》中国抑制商品期货投机的措施生效 至少目前如此

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 张涛/李爽/孙茉莉/陈宗琦

路透澳洲朗塞斯顿5月2日 - 人们有时倾向于以西方观点看待中国，认为中国打击商品期货投机以避免价格泡沫的努力是不明智的，最终注定会以失败收场。

受西方低干预监管理念熏陶的市场参与者，可能不认同中国强迫市场按其认为的合理方式运作的做法。中国最近就对商品期货市场采取了强制行动。

中国证监会4月29日表示，坚决阻止期货市场成为短线资金过度炒作的场所。这证实了路透稍早的报导。路透独家报导称，中国监管层已要求三大商品交易所控制大宗商品的日内投机交易。

交易所采取的措施包括提高交易保证金。大连商品交易所把铁矿石DCIOcv1的保证金从7%上调至8%，同时调升了交易手续费。

大连还在4月22-28日三次提高焦炭、焦煤品种DJMcv1交易手续费收取标准，并把最低交易保证金从8%提高至9%。

上海期货交易所4月25日把螺纹钢SRBcv1交易手续费从0.006%上调至0.01%，并把夜盘交易时间从原来的四小时缩短至两小时。

虽然新举措也影响到其他大宗商品，但需要注意的是，最大、最明显的变化还是发生在钢铁领域。

这在逻辑上说得通，因为中国大宗商品市场泡沫似乎很大程度上是受钢铁价格急升推动，铁矿石和炼焦煤等原材料亦然。

大连铁矿石期货自去年底以来已经飙升65%，到4月25日触及每吨479元人民币(74美元)的高点，当天监管机构即公布首个限制举措。

此后铁矿石期货价格转跌，到4月29日收在每吨456元人民币。

但更重要的是，成交量也锐降，从今年3月10日创纪录的1,046万口降至4月29日的191.1万口。

相比较而言，2015年铁矿石期货日成交量介于15万至约500万口之间。

成交量超过1,000万口的纪录水准，相当于当日期约成交略超过10亿吨，这比中国2015年全年进口9.52亿吨的规模还要大。

焦煤也差不多上演了同样的一幕，4月29日成交量从4月26日的纪录高点153.6万口，降至仅有530,996口，接近但仍高于2015年11月20日创下的当年日成交量高点437,638口。

上海螺纹钢期货4月29日成交量从同月21日的2,397万口骤降至1,142万口，仍接近2015年每日成交量区间约90-1,300万口的高端。

**措施奏效--至少目前如此**

新措施推出的时间虽不长，可乍看之下取得的效果正如预期。

价格回落，但并没有急跌；成交量也在下降，但还不至于令人担心，钢厂、矿商以及主要大宗商品交易商等期货合法用户会因为市场流动性收紧而被排除在外。

虽然不可避免地也会有一些问题，但与去年中国股市限制卖空的措施相比，这次干预似乎还是比较成功的。

或许抑制投机性泡沫，要比在已经跌个不停的市场中阻止人们抛售要容易。

主要的风险在于用来安定市场的举措，最后反而把主要用户赶出市场，从而伤害了他们原本打算协助的这些人。

一旦热钱找到下一个热门资产类别，这些举措可能就会放宽，但市场参与者比较厌恶的一点，就是不确定性以及规定与管理方法朝令夕改。

钢铁炼厂、矿商以及大宗商品交易商，当然会更乐见一个交易型态更加理性的市场。

今年价格之所以大涨，显然并非受到铁矿石、焦煤及钢铁供需基本面出现重大转变的支撑。

近几周涨势，有部分可归因于基础建设与营建业方面的刺激支出、以及供应链重新补货下，钢铁需求的基本面前景有所改善，但超过60%的涨幅看来不尽合理。

接下来几周，如果价格的涨跌趋势符合一连串新闻事件与供需数据，且大宗商品交易量持稳于接近或高于其长期正常水平，那么中国证监会才能宣告胜利，至少是赢了这一轮。(完)