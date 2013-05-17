《Russell专栏》中国和印度实货黄金买需不足以托住金价

(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell/编译 戴素萍/兰秀娟

路透澳洲朗塞斯顿5月17日 - 虽然中国和印度是全球最大的黄金买家，但即使是这两国的新一波实货买需，看来也不足以推动金价上涨。但或许足以阻止其进一步下跌。

对黄金多头来说，事实应该很明显，曾经推动金价在2011年9月创下纪录高位1,920.30美元的三大主要因素，是一个难得的组合，而不是预示着黄金将进一步上涨。

当时金价飞涨，是因为：中国和印度财富增加及过高的通胀，带动了强劲的亚洲实货需求；西方投资者则因担心货币政策过度宽松及发达国家经济衰退而涌进上市交易基金(ETF)；以及央行空前地大量买进黄金。

自那之后，这三大因素就没有同时出现过，造成金价缓步走跌至每盎司1,600美元关卡，随后在4月份的最初两周暴跌17%，触及两年低位1,321.35美元。

首先，中国和印度经济成长放缓且通胀下降，使得亚洲需求减弱。2012年印度的需求减少了11%，中国需求仅微增1%。

其次，对于分析师有关黄金势必涨至每盎司2,000美元以上的展望，ETF投资者终于不想再等下去了，开始结清仓位。

全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust周四持仓量减至四年低位约1,041吨。在去年12月时则创下约1,233吨的纪录高位。

最后，央行买盘不再增加。世界黄金协会(WGC)周四的数据显示，第一季央行净买进109.2吨，为2011年第二季以来最低水准，并远低于2012年每季平均值133.3吨。

WGC报告清楚表明，驱动金价的各种因素的影响力发生转换，亚洲实货需求增加，但ETF需求消退。我在2月18日的专栏文章中讨论了这一问题。

欲浏览SPDR ETF持仓量和现货金价格图表，请点选(link.reuters.com/ryq28t)

中国保持着全球黄金最大购买国的地位，第一季黄金需求量为294.3吨，较去年第四季劲增45%且同比增长20%。

印度第一季黄金消费量较去年第四季下降2%至256.5吨，但同比增长27%。

总的来说，这两大亚洲巨头2013年第一季黄金需求量较2012年第四季增加18.6%，同比增长23%。

不过，黄金上市交易基金第一季持仓量的跌幅为创纪录的176.9吨，而去年第四季和第一季分别为增加88.1吨和53.2吨。

2013年第一季全球黄金总需求量降至963吨，为三年来的最低位，而黄金上市交易基金持仓量降低正是这一现象的主要幕后推手。

但这对黄金来说还不是全部的坏消息。今年第一季黄金需求量较去年第四季下降了48.3吨，相当一部分是因为央行的净购买量减少。

对黄金多头来说，坏消息是第一季末以来，上市交易基金的赎回势头一直没有减弱。4月初以来，全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的黄金持仓量已累计减少72吨，从去年12月初到今年3月底为下滑约120吨。

那么金价将去向何方？

显而易见，中印的实货买需重燃不足以激起金价大涨，特别是在黄金上市交易基金持仓量持续下降的情况下。

不过，如果黄金上市交易基金持仓量开始企稳，在实货买需的助力下，金价可能会走高，但涨至每盎司2,000美元将是一个遥不可及的目标，即便回升至4月之前1,600美元的价位可能也是个乐观预期。

在全球最大经济体--美国经济前景看俏的支持下，美元走坚，而且人们对欧洲金融崩溃的忧虑有所缓解，均将抑制发达国家的黄金投资热情。

印度经济增长放缓，而且该国央行正努力限制黄金进口，以求降低经常账赤字，这或许意味着印度黄金需求的增长将不会再有什么提升。

黄金多头仍把希望更多地寄予在中国身上。较低的金价明显已在吸引买家入场。

但三大支柱中有两个短板，无法寄望金价走升。也就是说，亚洲买需旺盛不足以抵消投资需求疲弱和央行买兴降温对金价的打压。

在这两个利空因素中至少须有一个缓解，或者至少企稳，金价才能获得上涨的动力。(完)

(译文审校 戴素萍/石冠兰)

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