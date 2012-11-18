《Russell专栏》除非中国和印度需求抬头 否则金价很难大幅上涨

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 洪曦/艾茂林

路透约翰内斯堡11月15日电---黄金分析师通常都热衷於看涨,而且多数人一直在预测黄金价格将会升穿每盎司2,000美元的大关.不过,现实状况却不断让人感到失望.

如果分析师们想要搞清楚黄金为什麽没能在触及每盎司1,920.30美元的历史高点後再创佳绩,那麽不妨从世界黄金协会(WGC)第三季报告看起.

毫无疑问,看多黄金的投资者们会指出第三季需求量达到1,084.6吨,超过上一季度的982.2吨,并且是一年来首次按季度增长.

第三季需求增加的推手来自印度和上市交易基金(ETFs),尽管如此,也无法避免黄金需求较去年第三季减少11%.

看涨黄金的观点之所以存在问题,在於实货需求并未带来支撑作用.

世界黄金协会的数据表明,年初至9月底期间黄金需求量下降了3%.

不论怎样解析详细的需求数据以试图找到正面因素,但是需求稍稍走弱的整体环境难以否认.并且,除非需求开始上升,否则很难见到黄金价格大涨的理由.

因此,黄金多头人士的判断依据主要放在了避险交易上,即认为人们买入黄金,是出於担心欧洲债务危机和美国量化宽松政策最终将导致货币贬值和通胀高企.

诚然,这类观点可以扶助上市交易基金的表现.第三季上市交易基金的黄金持仓量跳涨了136吨,因此年初至9月底期间的持仓增幅达到165%.

另一个正面因素是央行购买黄金.年初至9月底间央行采购量增加了49%,但正自纪录水准下滑,而第三季97.6吨的需求量也创下了去年6月当季以来最低.

上市交易基金和各国央行买入黄金,很可能支撑了金价,否则疲弱的实货需求可能会让金价的跌幅更高.

今年现货金处於每盎司略高於1,500美元至略低於1,800美元的较窄波幅,目前在1,725美元左右.

另外,今年第二季度黄金价格表现最为疲弱,呼应同期实货需求创两年半以来最低水平;而第三季度时金价触及高位,同期需求亦温和复苏,这些现象并非是巧合.

**中国及印度实货需求**

由於黄金实货需求是由中国和印度主导,有必要看看这两个亚洲大国的情况.但西方的黄金分析师往往忽略这一点,认为与美国利率等更为传统的金价推动因素相比,这只是次要问题.

世界最大黄金买家印度的需求第三季升至223.1吨,大幅高於第二季的181.3吨和上年同期的204.8吨.

印度需求可能是在数个疲软季度之後出现反弹,而卢比走强很可能是刺激第三季需求增长的催化剂.

但今年前三季需求仍较上年同期下降28%,或相当於305.9吨,实货需求大量减少,即便第四季需求旺盛也不能弥补.

中国的需求状况也让多头失望,第三季中国黄金需求降至176.8吨,比上年同期减少8%.年内迄今需求同比仅上升1%.

世界黄金协会认为这是经济增长放缓造成的,并称第四季情况好转可能鼓舞中国的需求.

这很有可能,但只有在物价上涨趋势重新确立、或国内通胀再次升高的情况下,中国黄金需求才可能明显增加.

鉴於中国和印度合计占全球黄金总需求约一半,假设这两国对金价前景而言非常重要,是合情合理的.

目前两国对金价构成拖累,我认为只有当两国显露需求增强迹象时,金价才能够重新上扬.

然而,如果中印需求确实增加,很可能也是拜经济好转所赐,那这反过来又可能削弱避险交易.而正是在避险交易的驱使下,资金才源源流入黄金上市交易基金(ETF).

去年金价飙升创新高,当时旺盛的亚洲实货需求、欧美避险投资需求以及央行买盘等多重力量协助金价扶摇直上,但这一幕不太可能在未来数月重演.

这让我不禁疑惑,诸位黄金分析师的看涨预期还能坚持多久?错误想法还要错多久,才会改变主意?(完)

--编译 洪曦/艾茂林;审校 张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。