《RUSSEL专栏》黄金多头命运攥在中印两国之手

2013年6月5日在美国一处冶炼厂拍到的金砖。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透澳洲朗塞斯顿2月20日 -黄金在今年强势开局，引得多头出洞。但是对金市看法乐观的基础不稳，且很大程度上被中国和印度的表现绑架。

截至2月19日，现货金今年涨幅已经达到8.8%，为每盎司1,311.32美元，将2013年28%的跌幅收复近四分之一。

世界黄金协会(WGC)也不出意料地看法乐观，投资董事总经理MarcusGrubb称，2014年将是黄金投资“表现有很大提升”的一年，回报将是正的。

虽然该协会的工作就是以积极的口吻描述黄金，但是世界黄金协会为什么有上述看法仍值得一探。

主要基于三点，当下来自中国的强劲需求，政府放宽限制带来的印度进口复苏，以及投资需求改善，帮助逆转2013年贵金属上市交易基金的资金大举外流局面。

据2月18日世界黄金协会公布的黄金需求趋势报告，2013年中国取代印度，成为全球最大黄金消费国，需求增长32%至1,065.8吨。

中国需求飙升，主要是因为金价急跌引发消费者出手。

世界黄金协会预计金价不会进一步下跌，考虑到这样的情况，推理出中国买家意识到廉价扫货已成往事，这或许是符合逻辑的。

当中国消费者担心通胀上升，或者当股市等其它金融资产可能下滑时，他们亦会倾向于买入黄金。

中国通胀率仍良好受控，处于2.5%，远低于2011年中期的峰值6.5%。同时，沪综指.SSEC今年迄今温和上涨。

经过了上个月底至2月初农历新年假期前需求增长带来的提振后，上海黄金交易所的贵金属价格最近亦有回落。

中国当前背景并不能表明2014年黄金需求将再度增长30%以上，但同样也无法说明需求将会下滑。

虽说中国有着需求稳步增长的前景，而这将支撑黄金价格，但其自身不足以推动价格上涨。

**希望印度会放缓进口管制**

说到印度，即是希望当局能够下调处在纪录高位的10%的进口关税，并放松关于全部黄金进口的20%需要加工成珠宝然后再出口的要求。

这是基于印度国大党领导人索尼娅·甘地(Sonia Ghandi)关于检视进口关税的提议。

进口关税和转出口规定旨在抑制印度不断膨胀的经常帐赤字，黄金则是最佳目标，因为在进口总值上黄金仅次于石油，而且黄金本身也不会创造太多的经济价值。

此项规定无疑发挥了作用，2013年下半年印度黄金进口骤降。官方数据显示，7-10月进口大降63%。

印度整体需求依然强劲，根据WGC数据，2013年需求达974.8吨，较上年增长13%。

关键是，大部分需求是由国内规模不断增大的回收黄金所满足、而非进口，尽管委员会亦认为走私量也已大幅增加。

虽然印度可能会放松进口关税及所谓的80-20规定，但不太可能在第二季前这样做，所以在此以前进口需求应会持续受抑。

在5月底前举行的国会大选中，执政党有可能败给反对党印度人民党(Bharatiya JanataParty)，从而给黄金政策带来不确定性。

印度虽然有购金需求，但并不能确保2014年黄金进口会因而上扬，尤其是如果进口关税和再出口规定未像人们期望的那样很快放松。

黄金上市交易基金(ETF)似乎也有望重新受到追捧，虽然今年迄今净购买规模一直都只是小幅增长。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust GLD的黄金净持仓量今年以来增长了0.4%，但不要忘了去年的持仓量净减少41%。

由于有迹象显示美国经济复苏，美国联邦储备理事会(美联储/FED)似乎致力于逐步削减购债计划，因此大量资金流入黄金ETF的趋势看来有些不稳。

随着量化宽松举措逐步撤出，美元走高，这也削弱了黄金的投资魅力。

虽然从中国、印度和ETF的黄金需求前景来看，2014年金价不太可能下跌，但也没有理由认为金价会强劲上扬。(完)

(编译 田建华/侯向明/许娜；审校 高琦)

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