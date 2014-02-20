《RUSSEL专栏》黄金多头命运攥在中印两国之手

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿2月20日 -黄金在今年强势开局，引得多头出洞。但是对金市看法乐观的基础不稳，且很大程度上被中国和印度的表现绑架。
截至2月19日，现货金今年涨幅已经达到8.8%，为每盎司1,311.32美元，将2013年28%的跌幅收复近四分之一。
世界黄金协会(WGC)也不出意料地看法乐观，投资董事总经理MarcusGrubb称，2014年将是黄金投资“表现有很大提升”的一年，回报将是正的。
虽然该协会的工作就是以积极的口吻描述黄金，但是世界黄金协会为什么有上述看法仍值得一探。
主要基于三点，当下来自中国的强劲需求，政府放宽限制带来的印度进口复苏，以及投资需求改善，帮助逆转2013年贵金属上市交易基金的资金大举外流局面。
据2月18日世界黄金协会公布的黄金需求趋势报告，2013年中国取代印度，成为全球最大黄金消费国，需求增长32%至1,065.8吨。
中国需求飙升，主要是因为金价急跌引发消费者出手。
世界黄金协会预计金价不会进一步下跌，考虑到这样的情况，推理出中国买家意识到廉价扫货已成往事，这或许是符合逻辑的。
当中国消费者担心通胀上升，或者当股市等其它金融资产可能下滑时，他们亦会倾向于买入黄金。
中国通胀率仍良好受控，处于2.5%，远低于2011年中期的峰值6.5%。同时，沪综指.SSEC今年迄今温和上涨。
经过了上个月底至2月初农历新年假期前需求增长带来的提振后，上海黄金交易所的贵金属价格最近亦有回落。
中国当前背景并不能表明2014年黄金需求将再度增长30%以上，但同样也无法说明需求将会下滑。
虽说中国有着需求稳步增长的前景，而这将支撑黄金价格，但其自身不足以推动价格上涨。
**希望印度会放缓进口管制**
说到印度，即是希望当局能够下调处在纪录高位的10%的进口关税，并放松关于全部黄金进口的20%需要加工成珠宝然后再出口的要求。
这是基于印度国大党领导人索尼娅·甘地(Sonia Ghandi)关于检视进口关税的提议。
进口关税和转出口规定旨在抑制印度不断膨胀的经常帐赤字，黄金则是最佳目标，因为在进口总值上黄金仅次于石油，而且黄金本身也不会创造太多的经济价值。
此项规定无疑发挥了作用，2013年下半年印度黄金进口骤降。官方数据显示，7-10月进口大降63%。
印度整体需求依然强劲，根据WGC数据，2013年需求达974.8吨，较上年增长13%。
关键是，大部分需求是由国内规模不断增大的回收黄金所满足、而非进口，尽管委员会亦认为走私量也已大幅增加。
虽然印度可能会放松进口关税及所谓的80-20规定，但不太可能在第二季前这样做，所以在此以前进口需求应会持续受抑。
在5月底前举行的国会大选中，执政党有可能败给反对党印度人民党(Bharatiya JanataParty)，从而给黄金政策带来不确定性。
印度虽然有购金需求，但并不能确保2014年黄金进口会因而上扬，尤其是如果进口关税和再出口规定未像人们期望的那样很快放松。
黄金上市交易基金(ETF)似乎也有望重新受到追捧，虽然今年迄今净购买规模一直都只是小幅增长。
全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust GLD的黄金净持仓量今年以来增长了0.4%，但不要忘了去年的持仓量净减少41%。
由于有迹象显示美国经济复苏，美国联邦储备理事会(美联储/FED)似乎致力于逐步削减购债计划，因此大量资金流入黄金ETF的趋势看来有些不稳。
随着量化宽松举措逐步撤出，美元走高，这也削弱了黄金的投资魅力。
虽然从中国、印度和ETF的黄金需求前景来看，2014年金价不太可能下跌，但也没有理由认为金价会强劲上扬。(完)
(编译 田建华/侯向明/许娜；审校 高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。