《Russell专栏》中国基建计划提振铁矿石和煤炭价格 但上涨根基或不稳

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell; 编译 田建华/许娜
路透新加坡9月11日电---每次因寄望利多事件发生、而非基於基本面需求变化所引发的大宗商品价格上涨,都有走势令人失望之虞.
这或许正是当前铁矿石和煤炭的真实写照.因寄望中国将成功刺激经济并进而提振需求,最近这两大商品价格都上涨.
周一现货铁矿石价格录得创纪录的单日涨幅,跳涨超过6%至每吨95美元.
此前中国批准了1,500亿美元的基础建设项目,且8月贸易数据显示,铁矿石进口增长,而非是预期中的下滑.
受中国宣布刺激措施的提振,澳洲纽卡斯尔港煤炭价格也反弹脱离近期低点,且本周或进一步上涨.
煤炭价格上周小涨至每吨91.73美元,在6月末曾创下今年低点84.98美元.
交易商寄望中国将再次出手拯救大宗商品需求,就像2008年全球金融危机爆发後那样,这样想毫不意外,但此次似乎有更多值得审慎的理由.
与2008年的那次出手相比,此次的刺激规模小了很多,同时也可能在更长的时间框架内仔细执行.
这意味着尽管对基本金属和煤炭的需求会大增,但不太可能是快速增加.
另外一点最大的不同在於库存高於上次.直到最近,商品企业和消费者才最终意识到需求一直疲软,且不太可能快速复苏.
这点在铁矿石和煤炭方面体现得尤为明显.中国进口的铁矿石库存接近1亿吨,距2月录得的创纪录1.01亿吨不远.另外发电厂也公布有大量煤炭库存.
当存在大量过剩供给时,即便需求的确回暖,消化这些余量通常也需要更长时间.
但是,也有理由认为铁矿石和煤炭价格最疲弱的时期已经过去,即使价格持续上扬的希望可能不大.
欲浏览中国铁矿石库存、进口和价格相关图表,请点击:(link.reuters.com/faf52t)
欲浏览各国煤炭现金成本相关图表,请点击:(link.reuters.com/qer59s)
随着矿商减产,供应面似乎最终对价格下跌做出反应.
虽然三大铁矿石生产商--巴西淡水河谷(VALE5.SA)、澳洲力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)尚未减产,但中国成本高昂的较小型私营铁矿石生产商似乎已这麽做.
中国国内的铁矿石产量由该国大型国有企业把控.他们不太可能大幅减产,因为在他们眼里,维持就业比制造利润更重要.
不过,对较小型生产商而言,除了停产,几乎别无他选.其中许多生产商的成本都超过了每吨100美元,因此若以当前价格计算则意味着亏钱.
8月中国国内铁矿石产量较7月微增,但较6月大降,此外有观点认为,铁矿石产量将从本月开始更大规模地下降.
8月、7月和6月产量分别为1.1657亿吨、1.1546亿吨和1.2569亿吨.
若按2009年价格也低於每吨100美元时的减产力度计算,中国国内产量每月可能下降多达3,000万吨.
这样一来,铁矿石进口仍将保持强劲,但前提是价格仍低得足以让国内私营矿商继续停产.
煤炭情况与此如出一辙.纽卡斯尔煤价现在低於中国国内水平,但价差已在近日收窄.
煤炭供应也在减少,必和必拓周一宣布,旗下位於澳洲昆士兰州的Gregory矿场将停产.
必和必拓和Xstrata XTA.L近期亦宣布在澳洲减产,此外全球最大的热能煤出口国--印尼的生产商也在减产.
印尼煤炭矿业协会(Indonesian Coal Mining Association)上周下调其2012年产量预估,自稍早预期的3.9亿吨降至3.4-3.5亿吨.
姗姗来迟的减产举措最终将有助於平衡市场供需状况,但就像中国扩大支出的刺激举措一样,不太可能迅速见效.(完)
--译文审校 高琦
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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