《Russell专栏》中国就业形势对大宗商品需求至关重要

12月6日在上海一工厂拍到的务工人员。 REUTERS/Carlos Barria

(本文作者是路透市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 侯向明/张荻

路透新加坡12月12日电---中国政府目前的首要担心,可能是在面临欧债危机导致出口下滑的情况下,如何保护就业.

从表象来看,这似乎对大宗商品需求是个好消息,因为实际上中国能够或应该采取的每一项举措,都会导致原油、铁矿石和铜需求的增加.

问题是直到11月份时,中国政府第一位的经济忧虑一直是通胀,当局亦因此调整货币和其它政策的力度来确保物价受抑.

中国控制通胀的努力获得了成功,11月消费者物价指数(CPI)同比上升4.2%,升幅创14个月低点.但中国还面临着欧洲或再度衰退带来的意外风险,因欧洲是中国最大的出口市场.

即便欧债问题得以解决,欧洲国家避免了违约,而且出台了可行的财政计划令市场满意,欧洲顶多也只会是经历一段极度疲软的经济成长.

这导致了市场对中国将放松货币政策以支持经济成才的揣测升温,而中国政府也确实已迈出了第一步--下调存款准备金率.

但症结在於中国如何最大限度的保护就业,尤其是生产出口类产品的企业.

中国11月出口同比增幅放缓至13.8%,为2月来最慢的增长步伐,不过仍高於分析师预估的增长11%.

但11月对欧洲出口仅增长5%,连续第三个月录得单位数百分比增幅,凸显中国决策者目前所面临的困难.

通过提振内需来弥补出口增速的下降,说起来简单,但要想迅速实施并足以阻止工厂不去裁员,可就没那麽容易了.

因此政府可能会通过放松信贷来改善企业主生存状况,且也可能提供部分其它形式的刺激措施.

消费者能够更方便的获得信贷或者减税亦可以实现提振内需的目的,但当局需要确保任何流动性的增加不会进一步吹大民间房地产市场泡沫.

问题的关键在於,中国这样庞大的经济需要时间实现转向,即便根据情况的变化迅速采取措施.

中国原油进口图表:(link.reuters.com/jaj55s)

中国铜进口图表:(link.reuters.com/haj55s)

中国铁矿石进口图表:(link.reuters.com/kaj55s)

通胀在7月触顶後,分析师预计其将回落至政府可以容忍的4%左右,但这又过了几个月後才出现.

同样,放松货币政策将有帮助,但刺激效果需要一段时间才能在经济体系中显现.

那麽这对商品意味着什麽呢?

中国11月主要商品进口畅旺,原油进口量触及纪录第二高位,按日计算的铜和铁矿石进口量分别连续六个月和十个月上升.

11月大豆进口跳增49.6%,但主要是因1月农历新年前的季节性需求所推动.

假设刺激举措已经到位,原油、铜和铁矿石进口势头能否保持,甚至未来几个月进一步增长?

原油似乎最有可能,不光是有冬季的季节性需求推动,而且中国最大的离岸油田因泄漏关闭,国内产量出现下滑.

中国11月原油加工量猛增至创纪录的每日922万桶,较10月高出5.5%,表观需求因此达到每日950万桶,为历史第二高位.

中国炼厂未来几个月预计将增加更多产能,意味着原油需求将攀升,但成品油进口会因此缩减.

中国今年头11个月原油进口较上年同期增长了6.1%,燃料净进口增长65.2%,受年初炼厂停产检修推动.

若消费需求旺盛,原油将是一个赢家,因中产阶层将购入更多的汽车.

11月铁矿石进口跳升28.6%,可能是因重建库存需求,以及买家利用铁矿石价格自9月第一周至10月末锐减35%之际大举买入.

中国11月工业生产同比增长12.4%,低於10月的同比增长13.2%.若工业生产增速持续下滑,则未来几个月铁矿石进口将会趋缓.

铜的情况也将一样.中国11月铜进口上升,因国际价格走低,且国内库存减少.

很难说中国工业生产增速如何能够迅速恢复,特别是在圣诞节和农历春节的传统低迷期.

11月商品进口的良好势头或能延续一段时间.(完)

--译文审校 程琳/隋芬 路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。