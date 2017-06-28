《RUSSELL专栏》中国天然气产量及进口量激增 超越目标进度

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿6月28日 - 中国正在提高天然气的进口及国内产量，合计增幅远高于政府扩大天然气使用的政策目标。

官方数据显示，今年1-5月中国国内天然气产量、管道天然气进口、及液化天然气(LNG)进口量，总计相当于7,201万吨LNG。

与2016年1-5月的6,607万吨相比，这相当于增长了9%，或594万吨。

中国的目标是，天然气占能源消费比例将由2015年的5.9%，提高到2020年的10%，平均一年增速为4.1%。

今年到目前为止，中国的天然气产量和进口量增速是实现官方目标所需增速的一倍有余。

液化天然气的进口量增幅最大，2017年前五个月增长38.4%至1,286万吨；管道天然气进口量则下降4.4%至1,265万吨。

国内天然气产量一直劲增，1-5个月期间增长近7%至628.8亿立方米，相当于4,650万吨液化天然气。

天然气产量的增长与原油产量的下跌形成鲜明对比。随着老油田产量的下降，5月原油产量降至纪录最低位。

天然气的表现还跑赢煤炭。今年前五个月，国内煤炭产量增长4.3%至14亿吨。

液化天然气进口量跳增，表明其正在变得比从中亚进口的管道天然气更具竞争力。

海关5月数据显示，LNG平均到岸成本为7.28美元/百万英热单位(mmBtu)。

这要高于进口管道天然气的5.25美元/mmBtu的成本，不过海关价格不包括国内管道运输以及分配的成本，这意味着自中亚进口仍需要支付从边境运到需求中心的费用。

相比之下，多数LNG是就近在与卸载和再气化相邻的地方消费使用，因此无需负担管道进口带来的额外成本。

**自澳洲的LNG进口激增**

在中国的LNG供应商中，澳洲做的最好，今年头五个月中国自澳洲的进口劲增42.7%至539万吨，几乎是以284万吨排名第二的卡塔尔的一倍。

马来西亚以182万吨抢的对中国进口的第三名，较2016年同期增加了90%。

中国购买LNG的价格可以说明部分缘由。5月份来自澳洲的进口LNG船货价格为6.80美元/百万英热单位，远低于进口自卡塔尔的LNG价格8.95美元，略高于进口自马来西亚的LNG价格6.49美元。

澳洲LNG的价格优势仍主要和North West Shelf的25年供应交易有关，该交易2002年签署，固定价格为3.80美元/百万英热单位。

当时这是澳洲有史以来最大的出口交易，被视为进入中国市场的一个突破。前澳洲总理霍华德称该交易非常成功。

此后，随着现货LNG价格在2014年首次急剧升至20美元之上的高点，上述交易被外界认为对中国人过于慷慨，因为该交易与多数长期LNG合同不同，它缺乏重新谈判、或是将LNG价格与原油价格相挂钩的机制。

现货亚洲LNG价格在截至6月23日当周报5.40美元，低于1月初今年北方冬季时的高点9.40美元。

这意味着中国的LNG购买价仍要高于现货价，但还不至于令LNG进口竞争力弱于管道天然气供应。

6月的LNG进口似乎确定将维持强劲，汤森路透供应链及大宗商品预测部门编制的船舶追踪及港口数据显示，本月截至周二，中国港口有270万吨LNG已卸货或正在卸货。

本月还剩下三天，数据显示，可能还有装载有56万吨LNG的八艘船在6月底之前卸货，使当月进口总规模增至326万吨左右。

虽然中国政策鼓励使用天然气，但在发电方面，天然气还是要比煤炭贵一些。

天然气要想继续深入中国市场，最好的机会不光是要LNG价格维持在相对较低水准，而且中国当局还要推动天然气在居民取暖和中小规模工厂方面的应用，目前这些领域大多还在使用煤炭。

图表：中国LNG进口及现货价格 tmsnrt.rs/2sl11Vu (完)