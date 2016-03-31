《RUSSELL专栏》来自中国的完美柴油风暴即将袭击亚洲燃油市场

图中为2016年1月28日在马尼拉南部Laguna一处加油站拍到的油价标牌。 REUTERS/Erik De Castro

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 汪红英/蔡美珍/郑茵

路透澳洲朗塞斯顿3月31日 - 亚洲应该为第二季中国柴油大量涌入市场做好准备吗？

显然，中质馏分油出口大幅增加的条件似乎已经具备。

这些条件包括中国成品油库存处于四年高位、炼厂原油加工量增加但国内需求疲软，以及原油进口增加。

中国今年迄今为止一直在增加中质馏分油出口，今年前两个月中国柴油出口较上年同期大增736%至152万吨，航空煤油出口增加28.8%至192万吨。

将中国海关公布的数据换算后，相当于1-2月柴油出口为19万桶/日，航空煤油出口为25万桶/日。

相比之下，中国2015年柴油出口为14.7万桶/日，航空煤油出口为26.4万桶/日，这意味着今年以来航空煤油出口基本和去年持平，但柴油出口大幅增加。

以中国炼油业及燃料市场情势来看，未来几个月中国柴油出口料将持续上升。

新华OGP称，中国2月末成品油库存环比增长17.3%，触及四年高位。

路透根据官方数据计算得出，2月柴油库存为1,140万吨，相当于8,550万桶，较1月的830万吨增加37.3%。

**产量上升，柴油需求却下降**

柴油库存迅速升高，可以归因至炼油产量与国内消费的供需错配。

中国发改委3月29日指出，今年1-2月中国成品油产量为5,192万吨，同比成长8.5%，但消费量仅4,451万吨，同比成长2.4%。

虽然发改委并未提供具体数字，但它称1-2月汽油消费量成长14.8%，柴油消费量下滑9.3%。

这暴露出，炼油业者目前的加工速度，极可能确保有足够汽油满足国内需求，但在此同时，也生产了太多柴油。

国家统计局3月12日称，今年头两个月炼厂生产增长4.6%，达到1,059万桶/日。

综合各种各样的中国炼厂和燃料市场信息来看，会发现国内目前柴油生产过剩，而且由于国内库存已经膨胀，出口也许是最好的减轻压力的办法。

中国的出口可能涌入一个柴油供应饱和的亚洲市场。

根据新加坡国际企业发展局(IES)数据，在亚洲主要交易中心新加坡，中质馏分油库存在3月23日止当周升至五个月高点1,364万桶。

库存充足，需求增长平平，这些因素显露在柴油生产利润率的降低当中。

新加坡中质馏分油较迪拜原油升水周三跌至每桶8.56美元，较3月9日创下的年内高点12.11美元下跌29%。

如果未来几周中国炼厂真的加紧出口，中质馏分油的利润率可能进一步降低。

图表：中质馏分油裂解价差对比中国柴油出口

tmsnrt.rs/1Rz23U4

(完)