《RUSSELL专栏》中国刺激措施或短暂提振亚洲柴油裂解价差

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳大利亚朗塞斯顿4月28日 - 亚洲炼厂似乎将从未来几周中质馏分油利润率上升中受益，虽然这可能只是暂时的。中质馏分油包含柴油和航煤。

对这个亚洲主要的工业和运输燃料而言，其前景改善主要拜两个因素所赐，一是对中国刺激性支出政策的预期，其次是亚洲和中东地区炼厂进行维护。

周三，亚洲柴油裂解价差GOSGCKMc1每桶较迪拜原油升水10.11美元，较4月6日所及年内低点6.22美元高出约63%。

虽说这已是相当不错的改观，但裂解价差目前仍要远低于近几年亚洲炼厂曾享受的高位。

去年裂解价差平均为每桶升水11.26美元，2014年为15.89美元，2013和2012年分别为17.59和19.02美元，表明近几年一直呈结构性下滑。

这主要缘于亚洲和中东地区新炼厂投入运营，尤其是中国--过去几年，中国已从一个中质馏分油净进口国转变成净出口大国。

预计中国将在2016年加大柴油和航煤的出口，第一季已经明确反映出这种趋势。中国第一季柴油出口量飙升475%至277.1万吨，相当于22.8万桶/日。

根据中国海关数据做出的计算，第一季航煤出口也跳增13.4%至294.3万吨，相当于25.2万桶/日。

中国炼厂一直在大力生产汽油以满足国内的旺盛需求，但由于许多炼厂，特别较新投产的炼油装置，建设时都以最大化中间馏分油产量为目的，因此炼厂生产的柴油和航煤超过本地市场需求。

这导致柴油和航煤的过剩，而这部分过剩供应料将在亚洲市场寻找销售出路。

不过，过去几周有越来越多的迹象显示，中国政府正在采取举措刺激经济活动，特别是柴油使用密集的建筑业和基建领域。

中国柴油需求年初表现疲弱，随后在3月出现企稳迹象。根据巴克莱周三的研究报告，3月柴油需求同比仅下滑1.5%。

而今年头两个月柴油需求较上年同期减少9%。

较之汽油，中国炼厂似乎能够减产柴油，而这应帮助缓解供应过剩情况。

这意味着未来几个月中国柴油出口可能将持稳，而不是快速增长。

据汤森路透石油研究和预估的分析，4月中国料将出口约58.5万吨柴油，约合每天13.75万桶。

这将远低于2月的出口量，但与12个月均值58.6万吨更相符。

**炼厂维护**

值得一提的是，这一变化并非结构性的，因为中国仍有过剩炼能，汽油需求增长或将快于柴油。

然而，中国柴油需求在未来几个月可能升高，端视刺激措施实施的时间及力度而定。

另一项或将有利于柴油利润率的短期因素则为，亚洲及中东地区炼厂目前普遍进入维护季节。

许多炼厂在北半球冬季及夏季需求旺季之间的空档，在4月及5月时进行例行性的维护。

这对柴油利润率可能只会造成短暂的提振效果，但值得注意的是新加坡近月裂解价差<0#GOSGCK:>处于逆价差，而11月以后合约则转为正价差。

这意味着市场目前并未反映未来数月中国出口持稳的可能性。(完)