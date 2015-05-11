《RUSSELL专栏》刺激措施和就业顾虑或能提振中国的部分商品出口

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿5月11日 - 中国通过降息激活经济的努力，或不足以明显提振大宗商品进口需求，但奇怪的是，也许能提振部分大宗商品的出口。

继贸易和通胀数据双双弱于预期后，中国人民银行于5月10日进行了六个月内的第三次降息。

降息能否起到很大影响，分析师对此看法不一，不过他们似乎认同一点，即降息顶多只能暂停经济增长的放缓趋势，而不是加快增长步伐。

对自然资源生产商而言，铁矿石和煤等主要大宗商品的价格跌至多年低点，已经让他们感到很大压力，所以中国经济增长企稳，哪怕增速是在政府7%年度增长目标左右，也会是个好消息。

不过，想要中国的大宗商品需求出现实质性上升，恐怕需要出台以提高基础设施和保障性住房支出为形式的财政刺激措施。

虽然无疑有可能采取这个选项，但这些措施从实施到起到提振商品进口的效果，是需要一些时间的。

近期最有可能的情况时，各有关部门共同努力以维持就业水平，因外界普遍认为，在中国政府看来，就业问题要比确保企业盈利能力更加迫切，特别是那些大型国有企业。

这些大型国企有很多是在资源行业，比如钢铁厂或铝厂。

由于产能过剩以及经济成长放缓，中国钢铁企业和铝厂近几年来一直难以保持盈利，这已不是秘密。

此外，它们还需要解决环境污染问题，而且国家政策鼓励向消费导向型经济转变，减少对以出口为主的大型制造业的依赖。

尽管如此，大量劳动者仍需要在这些行业中就业，当前经济环境也很难允许这些企业减少生产。

这意味着，目前这波钢铁和铝产品出口增长的趋势可能会持续下去。

**出口上升趋势**

今年1-4月，中国钢铁出口较上年同期跳涨33%，达到3,431万吨，铝产品出口也同比增长将近40%，达到165万吨。

当然，中国钢铁和铝产品的出口只是依靠价格竞争力，不过铝在这方面的问题更严重。

但是，鉴于上海期交所指标期铝合约SAFcv1今年只是小涨，而伦敦期铝CMAL3走高，尤其是最近几周涨势不错，所以中国铝的竞争力将会改善。

还有其他因素需要考虑。就中国铝出口而言，负面因素是在西方进行实货交割的升水不断下降，正面因素是更多铝制品不再征收出口税。

整体看，趋势有可能是这样：中国钢铝生产商将有动力维持较高的产量水平，并可能尝试增加出口，以消化过剩产量。

较高的开工率同样可能提振铁矿石和铝土矿等原材料的进口，但鉴于保护就业的重要性，政府也可能扶持国内矿业特别是铁矿石开采企业，即便是处于亏损。

其他方面，精炼油品的出口也有可能在未来几个月增加。

虽然石油炼厂对就业的影响没有钢厂和铝冶炼厂等企业那么大，但中国政府同样可能鼓励石油企业将炼厂利用率维持在高位，作为刺激经济的举措之一。

这样就提高了过剩精炼油品出口的可能性，尤其是如果国内需求增长依然低迷的话。

中国的石油精炼日产能已经过剩逾200万桶，鉴于亚洲精炼利润率目前高于过去一年的平均水平，油品出口也将受到获利激励。(完)

(编译 白云/郑茵/王兴亚；审校 于春红/艾茂林/许娜)

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