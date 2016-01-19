《RUSSELL专栏》中国GDP数据显示当局须处理僵尸企业及汇率问题

图为北京国贸桥晚高峰一景。 REUTERS/Jason Lee

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿1月19日 - 像中国国内生产总值(GDP)这类重大数据，其关键并不在于数据的内容，而是数据中的弦外之音。

中国第四季GDP较上年同期成长6.8%，符合市场预期，全年成长率为6.9%，低于2014年的7.3%，且为四分之一世纪以来的最小增幅。

周二公布的其他经济数据则略低于市场预期，其中工业增加直12月同比增长5.9%，社会消费品零售总额增长11.1%，而1月至12月固定资产投资增长10%。

数据显示的是中国经济仍处于放缓趋势，同时也显示经济从重工业及建筑业向消费活动转型的进程缓慢且存在些许阵痛。

高阶官员已然承认，中国2016年延续上述趋势，是一个几乎已被市场接受的事实。

因此，什么是GDP及其他数据的弦外之音呢？

重点在于北京当局何时会采取相关措施，以确保今年成长不会下滑过头。

市场将寻求政府推出进一步的货币和财政宽松举措。

但鉴于中国经济增长放缓主要是源于许多行业领域存在债务推动的产能过剩，因此仅采取货币和财政政策可能是不够的。

关乎中国后半程复苏前景的核心在于坚定推行结构性改革，解决关键重工业领域的过剩产能问题是主攻目标。

需要清除过剩产能的产业，包括钢铁、铝、煤炭、水泥和造船等，所有这些行业都恰好是重要进口大宗商品的主要消费者。

瑞银上周在上海举办的大中华区论坛会上，该行的中国首席经济学家汪涛表示，她认为中国政府今年在处理过剩产能问题上会取得成功。

不过，当问及与会各代表是否同意该观点时，压倒多数的回应都是认为政府在重整、合并或关闭国有企业产能方面几乎不会取得什么进展。

**消灭僵尸企业**

许多这样的企业被称为僵尸企业，他们在亏损和负债累累的情况下仍继续生产，就算是大宗商品或他们的产品价格上升，也无法实现持续盈利。

本次会议提到的另一个关键问题是政府能否管控人民币汇率，或者是否将竭力防止2016年人民币兑美元贬值超过10%。

产能过剩行业的改革进程以及人民币汇率走势，对中国的大宗商品进口而言将至关重要。

人民币大幅贬值将打压商品进口，并可能导致库存降低，特别是铜和铁矿石等库存高企的大宗商品。

国有企业改革的影响更难以量化，理论上会导致产出减少，而自然资源投入的需求也随之降低。

但情况要比这更为复杂。

国内矿业的合理化重组可能会导致铁矿石和煤炭产量下降，从而为进口增加打开大门，特别是来自最大出口国澳洲的供应。

关闭过剩钢铁产能可能不会导致实际产量下降太多，但却会降低中国的生产成本曲线，而这反过来又会使出口更具竞争力。

炼铝厂和炼铜厂的情况一样，它们也将受益于总体生产成本的下降，而不是实际供应的减少。

但大宗商品价格的反弹可能与关闭过剩产能相关，特别是中国的过剩产能。

这最初可能会导致关键的自然资源进口下降，从而应能推动中国以外的产量趋于合理。

但总体而言，关键要看中国政府为改革僵尸国企真正做了什么；如果改革即将展开，还要看它要过多久才能发挥效力。(完)