《RUSSELL专栏》中国大宗商品需求前景改善 但有些事情需要注意

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲郎塞斯顿11月3日 - 关于中国决定结束“一胎”政策的众多报导，淹没了一条预示中国大宗商品需求的中期前景改善的消息。中国是全球最大的自然资源消费国。

虽然中共十八届五中全会的全部详细情况尚未公开，但大宗商品界应该注意到，中共承诺到2020年国内生产总值(GDP)和城乡居民人均收入比2010年翻一番。

这应可消除一些外界对于中国经济处于结构性下滑的担忧。实现上述翻番目标，将需要持续的城镇化来提高居民收入，让中国变成中等收入国家。

虽然中国领导人希望更加可持续的消费支出来带动经济成长，但为此需要提高消费者的可支配收入，而这意味着要增加城镇就业岗位，不论是在金融之类的服务业，还是在制造业。

中国人均GDP目前约为6,000美元，不到美国50,600美元的六分之一。与马来西亚这样的国家更有可比性，该国的人均收入约为10,500美元。

人均GDP达到与马来西亚相似的水平，可令中国经济提高以消费者为导向的程度，同时还能继续做注重出口的大型制造业基地。

关键问题在于，中国当局将如何在未来五年实现将人均GDP提高到近1万美元的目标。

在没有大型基建和建房计划的情况下，很难有什么其它办法能实现那么高的经济增长水平。

这使得未来几个月更加有可能出台全面的支出计划了，之后接着会提振对钢铁和铜等工业商品的需求。

但是，跟往常一样，这种对中国商品需求的正面情景假设有几项注意事项需要小心。

**产能和供应过剩情况未改**

第一个问题就是，即便基础设施和建设的需求加速增长，也可能不足以消化掉许多商品都存在的过剩供应。

中国钢铁行业的闲置年产能至少有2亿吨，很可能更多，而且疲弱的国内需求已经导致炼钢厂竭力将过剩产量出口。鉴于此，今年1-9月的钢铁出口量已经较去年同期大增了27.2%。

铝行业也是同样情况。今年1-9月，中国铝冶炼厂的出口量较去年同期跳涨17.7%。

这意味着，即便中国国内消费上升，铁矿石和焦煤等原材料进口需求或许不会立即明显出现。

不过，这些大宗商品的进口需求至少会企稳，并可能在2016年期间呈现更强的增长。

2015年1-9月，中国的铁矿石进口为同比持平，未锻造铜进口下降5.5%，不过铜矿石和精炼铜进口增加了9.3%，因中国提高国内的熔炼产能。

煤依然不得宠，今年前九个月中国的煤进口减少了近30%。不过这一下降趋势主要是受中国的政策调整所推动，这些调整是为了减少燃煤火电站所使用的高污染性燃料。

另一个要注意的是，即使大宗商品进口需求确实增加，价格也未必会随之上涨。许多商品仍处于结构性的供应过剩局面，这是过去十年资源企业过去扩张产能所造成的。

铁矿石和煤也许是最明显的例子，液化天然气也快要步上后尘。原油供应过剩情况看来也将在今年余下时间里持续，2016年大部分时间极可能亦维持过剩格局。

虽然这未必预示着大宗商品的好光景将重现，但中国的十三五规划应会挑战市场中多数人的观点，即中国的大宗商品题材已基本成为历史。

一个更加成熟和稳定的中国，或许不像过去10年那么辉煌，但看来将会恰如其份地拯救大宗商品生产商走出过度扩张的烂摊子。(完)