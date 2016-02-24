《RUSSELL专栏》中国在削减过剩产能上应参考猫王名曲--“少说多做”

资料图片：中国唐山一家钢厂内，工人在堆放的铁矿石上作业。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿2月24日 - 全球大宗商品生产商四面楚歌之际，该怎么做才能给予最大帮助？处理中国庞大过剩产能问题可能会排在首位。

中国在钢铁、铝、平板玻璃和其它中间商品领域存在产能过剩，导致相关商品价格保持低迷，并威胁到全球资源类公司的生存以及中国自身经济的健康状况，这已经不是什么秘密。

当然中国政府还是反复强调，正在努力解决这些问题。而且看似中国当局已经意识到，相对于前些年的经济繁盛期，现在过剩产能对经济的威胁要大得多，之前两位数的经济增长率掩盖住了日益恶化的问题。

但中国真的采取行动解决这些问题了吗？尤其是所受影响最为严重的钢铁和铝等领域？

在中国欧盟商会看来，答案肯定是“没有”。

“中央政府解决过剩产能的努力并不奏效，原因包括地方保护主义、监管执行不力、资源定价偏低、投资方向错误、知识产权保护不到位以及过分强调市场份额等等，”该商会在本周发表的一份报告中称。

撇开该商会为一己之利强烈希望看到中国减产这一明显意图不谈，相当有力的证据也表明，中国实际削减产能的程度离必要水准还差得远。

中国国务院本月稍早宣布计划在未来五年，要将钢铁产能削减1-1.5亿吨。

但鉴于目前的过剩产能接近4亿吨，大约占到中国12亿吨总产能的三分之一的过剩产能，即使实现减产目标也是远远不够的。

中国钢铁厂去年的产能利用率约为67%，低于2008年的80%，而且今年的状况实际上可能会更糟糕，因中国钢铁工业协会预期2016年将有更多产能投入生产。

这暗示中国的钢铁业实际上是南辕北辙了，未来几年整个行业恐出现惨烈的大重组，而不是稳步减产至满足需求的有条不紊的进程。

**铝产量增加**

至于铝产量方面，今年中国铝产量亦会进一步增加，而全球市场真正需要的是降低产量。

据摩根大通分析师，去年全球铝产量增加9%，但需求只增加了4%左右，从而造成库存进一步累积。

尽管一些中国铝厂去年实施减产，但今年随着中国西部新项目的投产，预期铝产量料增加。

这些新项目享有较低的电力成本，要知导电力在铝生产的投入成本中占了大头，因此这就意味着他们有能力参与竞争，即便是在价格低迷的环境下。

根据摩根大通分析师的估计，中国铝产能今年可能增加140万吨，考虑到去年全球的铝产出约为5,700万吨，这个增幅称得上是很大的。

中国不采取有效举措来遏制过剩产能，会造成怎样的后果和影响呢？

从短期到中期来看，意味着钢铁和铝等选矿的价格可能继续承压，与此同时，提炼这些选矿的原材料，比如铁矿石、焦煤、铝矾土和氧化铝等的价格也会承压。

另一个后果是，这些大宗商品价格的任何反弹都可能是昙花一现的，而且走势更可能是受消息和现货交易的推动，而非随基本面的改变而波动。

举个例子，上海指标螺纹钢期货价格自去年12月初到本周二收盘跳涨了近20%，但这个涨势恐怕难以持久。

价格的跳涨是基于对春节过后中国建筑业需求改善以及供应合理化的憧憬。

在第二季建筑业需求可能小幅成长的同时，那些亏损的钢铁厂看起来也可以继续生存下去。

雪上加霜的是，许多国家已经、或正考虑对中国出口钢材实施关税壁垒措施，除非有钢厂削减产能的确切证据，否则很难看到钢价的涨势能持续下去。

这意味着现货铁矿石价格的上涨可能也建立在不稳定的基础之上。自1月13日现货铁矿石跌至2016年最低以来，其价格升至了每吨50.50美元的四个月高位，跳涨28%。

从长远来看，有效措施延迟的越久，中国大宗商品行业就越有可能遭遇严重的调整。

北京的政策制定者需要回答的一个问题是，在解决产能过剩的问题上，什么是痛苦最小、但确实有效的办法。

所有的这些都与成本和挑战有关。

以市场为基础的解决办法是，让那些不具有竞争力的企业退出，这会给地方政府带来大规模失业和债务问题，而由于地方当局扩大举债以维持亏损工厂运行，地方财务将更形恶化。

最佳的办法可能是鼓励亏损的钢厂和冶炼厂关闭，具体做法是将失业劳动力转向替代的、以服务业为基础的行业。同时要伴以债务减免措施。

至少过去五年北京在面对产能过剩问题上一直得过且过，然而借鉴日本上世纪80年代末期所经历的资产泡沫、以及欧洲在希腊问题上的经验教训，问题是不能永远拖下去的。

“少点空谈，多点行动吧。”已故猫王Elvis Presley的歌声犹在耳畔。中国或该听听猫王怎么说。(完)