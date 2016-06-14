《RUSSELL专栏》中国市场不会去找LME 所以LME将主动上门

港交所行政总裁李小加在香港举行的LME亚洲年会上会见记者，摄于2016年6月14日。 REUTERS/Bobby Yip

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 张涛/王洋/刘秀红/陈宗琦

路透香港6月14日 - 香港交易及结算所(HKEx)以22亿美元收购伦敦金属交易所(LME)已经过去了四年左右，似乎仍在设法为LME与中国之间建立紧密联系。中国已成为主导金属需求的新角色。

港交所行政总裁李小加利用今日的LME亚洲金属研讨会介绍最新计划，涉及向中国传授LME在实物金属市场的专门知识。目前在中国，金融工具在交易中占主导地位。

如李小加所言，LME仍然以实货投资者、生产商、交易商和买家为主，他们不仅利用LME作为价格发现的手段，也把它作为有监管的供应链管理体系。

它可能不是完美的体系，但得到了金属市场中的各类参与者的广泛认可与信任。

另一方面，中国的一些交易所交易的合约数量巨大，未平仓合约很少，实货交割几乎为零。包括李小加在内，许多人认为这些交易所就像是大宗商品赌场。

在2013年举行的LME亚洲金属研讨会上，李小加提出设想，要以LME为基础在香港推出新合约，主要面向中国大陆市场。

这些合约是以人民币计价、现金结算，使用LME的价格发现方法，以确保透明度和可交易性。

基本上LME的愿景就是，要从中国这个全球最大的大宗商品生产国和消费国的交易活动中分一杯羹，并结合原本分隔的东西方大宗商品交易活动。

现在就宣告这个愿景行不通，或许言之过早，但应该可以说，如果能够更成功一点，港交所会高兴多了。

所以李小加现在谈的似乎是一个新战略，也就是在某种程度上，尝试将LME实货交易体系在中国复制。

港交所计划在毗邻香港的前海自贸区，发展一个新的工业用户中心。

港交所计划以前海作为金属交易平台，以服务实体金属用户，而不是小型金融投资者。目前中国国内几个大宗商品交易所是由小型金融投资者主导。

换句话说，港交所现在希望将LME在仓储、物流和实货交易领域的专业经验，引入到目前还高度分散、缺乏整合的中国市场。

李小加的基本信息是说，中国实货市场的需求并没有得到很好地满足，而LME具备改善这种情况的能力及市场信任度。

**充满挑战**

当然，要在中国推出一套LME类型的系统存在诸多挑战，首要也是最明显的一大挑战是拥有足够多的能让人们信赖的仓库。

信贷融资、监管障碍以及如何处理中国对交易征收的增值税也都是亟待梳理的问题，只有在解决了这些问题之后，才能应对建立充足流动性的最终障碍。

但这听起来确实像是一个有可能成功的策略。

如果香港交易所破解中国市场的第一步，大致是试图使中国交易为其量身打造的LME产品，这一新计划可谓是试图将LME放在中国的后院。

基本的策略似乎就是，如果(中国投资者)不来找我们，那我们去找他们。

李小加还热衷于使LME吸引更多参与者，这里所说的是金融参与者而非传统实货交易商。

他的看法是LME必须变革与演进，不能只是维持着关联性，也要提供高价收购应有的回报。

改变LME的交易动能，也不太可能获得现有稳固的参与者一致的认同。

有几个交易商在LME亚洲金属研讨会的交流中表达了对LME的不悦，不单是不满调高费用。

但当这些旧有的所有人--绝大多数为交易所用户--在2012年拿到港交所送上的钞票之时，如果以为港交所不会为了追求最大回报而做出改变，那也未免太过天真。

李小加在今天的演说中，一再表明无意改变“LME的基因”，实际上，他重复使用这个词，次数多到我数不清了。

李小加就像在玩杂耍，他必须安抚保守派，同时让LME扩及新的参与者，并且要祭出有效的策略，以求在中国金属市场分一杯羹。

眼下仍是未定之天，几颗球还抛在空中，应该要再过一两年，才能看出李小加与他的同僚到底是不是杂耍高手。(完)