《RUSSELL专栏》原油市场不应将中国的石油储备视为理所当然的事

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿12月8日 - 中国为建立战略石油储备而大量买入原油，这一行动本身尚不足以支撑起油价，但不妨设想一下，如果中国政府放慢或者停止储备，那么油价可能会进一步跌多少。

尽管中国停建库存的可能性微乎其微，但关键在于，相对于中国的实际需求量，原油市场已更习惯于中国的购买行为本身。

这一过程仍将有一段路要走，因为针对相当于90天进口需求的战略储备目标，中国可能还没实现目标的一半。

但是这中间恐怕并不是一路坦途，市场很多参与者认为，到2016年，中国的进口情况可能会更加不可捉摸，具体要取决于存储何时完成以及国有控股企业所采取的交易策略。中国大多数的原油进口由国有企业实施。

明年中国有望将战略原油购买规模扩大一倍。根据路透所调查五位分析师中的多数观点以及路透分析人员收集的数据，中国政府将在2016年向其战略石油储备(SPR)中增加7,000万-9,000万桶原油。

这个区间的高端相当于每日略低于25万桶，如果以中国的原油进口总量来看，并不算多。

中国原油净进口的12个月移动均值，在10月为657万桶/日，路透根据官方数据估算，表观需求为每日1,085万桶。

如果中国SPR明年增加9,000万桶，增幅应该比今年提高约一倍，也就是增加约12.5万桶/日。

假设中国2016年原油实际消费的需求增幅约为3%，这代表进口增加约20万桶/日。

把SPR增加储备及实际消费成长的预估相加起来，则中国2016年原油进口可能增加32.5万桶/日。

这也可以加上已获得进口配额的小型炼厂增加的原油进口。

那么2016年中国原油进口很可能将强劲增长，全年来说或将超过每日700万桶。

**预估差距很大**

但值得关注的是，对于SPR可能进口量的预估不太一致。

例如咨询机构Energy Aspects表示，进口量可能高达1.50亿桶，而此前一位从事战略石油储备采购的贸易高管估计，2016年储备将增加3,000万桶，而今年为增加2,000-3,000万桶。

由于此事的敏感性，这位路透援引的高管拒绝具名。

Energy Aspects的预估相当于每日进口约41万桶，而那位贸易高管的预估仅相当于每日8.2万桶。

这对2016年中国石油进口预估相差约32.8万桶/日，将可能会产生市场影响，尤其是如果实际结果接近预估区间低端。

因此，观察存储设施可能的完工日期以及中国主要石油从业者的交易活动变得愈发重要。

而且，根据路透收集的数据，分析师对在建的各种新存储设施的状态看法也有很大分歧。

这意味着，市场对中国战略储备进口需求的预估可能没有预想的那么确定。

若有中国补充战略石油储备的速度低于当前市场预期的任何迹象，那对油价来说无疑是偏空信号。

当前油价处于近七年低位，虽然中国将利用低油价机会(购买战略石油储备)的说法听起来可能符合逻辑，但中国同样可能认为低油价将持续一段时间，不必急于增加或补充战略储备。

中国战略石油储备图表：tmsnrt.rs/1lZLfN3

(完)