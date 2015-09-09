《RUSSELL专栏》中国8月原油进口强劲 但实际需求未必如此

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell；编译 王洋/张明钧/陈宗琦

路透新加坡9月9日 - 如果你想在暗淡的中国8月贸易数据中寻找亮点，或许目光会不由自主地落在原油进口上面。

据中国海关的数据，8月中国原油进口量达到2,659万吨，相当于每日626万桶。

尽管这比7月的3,071万吨要低13.4%，但7月以吨计的进口量是纪录高位，在达到纪录高位后回落是常有的事。8月原油进口量要比上年同期多出5.6%。

更为重要的是，今年前八个月原油进口相较于上年同期增长9.8%，为2.2067亿吨，或每日663万桶左右。

如果跟其它主要大宗商品进口相比较的话,接近10%的增幅显得很不错。比如铁矿石进口在前八个月下降0.2%，煤炭进口则大降31.3%，未锻轧铜及铜材进口下滑8.1%。

尽管煤炭进口下滑可以归因于质量标准收紧和国内煤炭供应改善，以及向火电以外发电形式的转变，但铜和铁矿石进口的疲弱基本上被认为是中国经济增长动能丧失的直接反映。

在这种情况下，原油进口如此强劲似乎有些出人意料。不过表象往往具有欺骗性。

中国一直在填补战略石油库存和商业库存，这已不是秘密。而且中国的炼厂一直在加大成品油的出口。

将这些因素考虑在内，似乎原油进口增量的将近一半，要么进入了储备，要么以成品油的方式出口了。

2015年前八个月，原油进口约59.33万桶/日，高于去年同期水准。

由于中国并未公布流入战略储备的数量，所以只好从炼厂加工量、净成品出口、以及进口和国内产出等整体供应的差额来推算。

根据路透计算，流入战略储备的数量约为1.09亿桶，或约51.4万桶/日。

去年同期，推算出来的储备数量约为6,500万桶，或约30.7万桶/日，今年较去年前七个月就多出20.7万桶/日。

若将此一数额从进口增幅59.33万桶/日减去，则实际消费量增幅为38.63万桶/日。

此数据应该也要减去出口增幅，因这数据代表着经过进口、加工、然后出货的原油。

2015年前八个月油品出口为62.8万桶/日，较去年同期高出约5.34万桶/日。

就此推算中国内部消费需求增幅为33.29万桶/日。

这意味着实际用来推动中国经济增长的原油进口数量，实在不若整体原油进口那么强劲。

**汽油表现优于柴油**

如果以油品种类来看表观需求成长幅度，汽油是明显的亮点，今年1-7月较上年同期上扬17%。

这的确符合中国驾驶人用车增加的说法，即便2015年整体汽车销售料仅温和增长3%。

燃料油消费疲弱的情况，主要出现在柴油。柴油主要用途在于工业、建筑与商品运输。

同样的，燃料油的情况，印证了中国制造业以及住宅建筑业低迷的看法。

但对油市来说，重点并不在于中国人如何使用油品，中国实际购买数量才更加重要。

以这个基础来看，中国进口需求会持续稳健，因为有更多战略储存油槽正在充填，且中石化与中石油以外的更多更多炼厂，已获准自行进口原油。

中国可能继续为全球油市提供些许支撑，尽管光是这一点并不太可能造成油价劲扬。

或许更关键的思考重点在于：如果没有中国的储油买盘，原油价格会跌到多低？(完)

(编译 王洋/张明钧/陈宗琦；审校 高琦/张涛/蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。