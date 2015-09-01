《RUSSELL专栏》中国PMI数据疲弱未必导致大宗商品进口下滑

8月31日，北京，梅赛德斯-奔驰汽车组装线上的一名员工。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 徐文焰/刘秀红/汪红英/孙国玉

路透澳洲朗赛斯顿9月1日 - 中国发布的几份采购经理人指数(PMI)一直受到外界的极大关注，被视为反映该国经济状况的晴雨表；不过这些数据在预测中国大宗商品的进口方面作用不大。

中国8月官方制造业PMI降至三年低点49.7，符合市场预估，但低于7月的50。

这是该指数跌破50的荣枯分水岭，将被作为中国增长乏力的另一个证据，并令人更加质疑中国政府在2015年能否“保7”成功。

中国财新/Markit 8月PMI亦从前月的47.8降至2009年以来低点47.3。

官方PMI数据关注大型国有企业，而财新/Markit指标更多地侧重中小型企业。

理论上而言，PMI趋弱应该预示着大宗商品进口前景黯淡，不过情况也许并没有担心的那么糟。

尽管PMI值低于50对中国的大宗商品需求来说肯定不是好事，但从历史情况来看，对进口而言，市场主导价格及囤积需求才是更加重要的驱动因素。

2013年初官方PMI值为50.4，到2014年7月高升至51.7，今年1月降至49.8，5月份小幅升至50.2，然后又下滑至当前低位。

换句话说，PMI一直在50上下波动，过去12个月的整体趋势偏向下行。

中国PMI及工业增加值图表：

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相反，原油进口自2013年初以来一直趋于增加，当年1月为2,515万吨，到今年7月份已增至3,071万吨，为过去八个月中第三个月突破3,000万吨。

同期铁矿石进口也在增长，2013年1月进口6,554万吨，今年7月已增至8,601万吨。

今年前七个月铁矿石进口与上年同期相比未见增长，这虽然是事实，但重点在于，在同期PMI停滞不前并趋弱态势下，其整体水平已经远远高于两年前。

**价格与进口的关联度更强**

铁矿石进口和亚洲现货价格的关联度似乎要强得多。

在2013年年初，铁矿石价格为每吨144.90美元，同年2月升至每吨158.90美元后便一路下行，到周一时跌至每吨55.70美元。

铁矿石价格在2013年下降，且在2014年加速下跌，但中国恰恰在2014年开始增加铁矿石进口。

铁矿石价格下跌是因澳洲矿商大幅扩张所致，但中国的反应是增加进口，因为中国国内矿企因陷入亏损而减产。

至于原油，布兰特原油经历了相对稳定的2013年后，从2014年7月开始大幅下跌。中国原油进口在2014年大幅增长，并在今年维持增长势头。

从2014年6月底起，到今年8月24日创下每桶42.69美元的近期收盘低位时止，布兰特原油价格已大跌63%。

在油价持续下跌之际，中国增加了石油进口用于战略储备，这说明价格因素是中国增加石油进口的原因之一。假如油价居高不下，那么中国可能就不急于出手购买，而是等待油价达到更具竞争力的水平。

数据表明，对中国商品进口起更大决定作用的是价格，而非PMI的高低。

当然，这一点并非对所有商品都适用，煤炭便是例外之一。

尽管煤炭价格一直低迷，但今年中国煤炭进口大幅趋弱，这或许更多地是因为中国煤炭需求的结构性下降。当前中国政府正在治理污染，寻求限制高污染燃料的使用。

但总体而言，只要价格保持在相对较低水平、中国经济还在增长，那么即使中国经济增长像PMI数据所指示的那般疲软，中国的商品进口或许还不会下滑。(完)

(编译 徐文焰/刘秀红/汪红英/孙国玉；审校 张荻/郑茵/王丽鑫/王颖)

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