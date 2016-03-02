《RUSSELL专栏》保护主义对中国钢铁出口的威胁程度流于夸大

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿3月2日 - 中国钢铁业四面楚歌，其中最大的疑问之一就是，中国是否能够持续扩大出口钢铁，还是全球各地兴起的保护主义将会阻碍中国钢企少数的业务亮点之一。

当前市场的主流看法似乎倾向认为，中国要扩大钢铁出口，得要经过一番苦战，而且随着更多国家祭出进口税等种种措施，以保护本国业者抵御中国大军入侵，中国的钢铁出口或许会下滑。

目前为止，印度、美国及印尼都已经对来自中国的进口钢铁提高关税，欧盟及澳洲等其他地区正在各自考虑保护措施。

考虑挡下中国钢铁进口的国家数目，加上媒体对这项议题的大量报导，让人更加相信，中国去年钢品出口跳增20%之后，不太可能还能够再上层楼。

海关资料显示，中国去年出口1.124亿吨钢品，平均每月出口约936万吨。这代表中国钢铁出口已经超越北美洲的总产量，是英国的约10倍水准。

今年1月出口974万吨，较上年同期下降5.3%，但仍远高于12个月均值。

一般预估中国今年剩下时间的出口，将依循1月的态势，由于全球保护主义的呼声渐高，出口同比料将下滑。

不过也有反面看法认为，未来可能采行的举措不会造成太大变化，因为实施这些举措的国家，实际向中国的购买量并没那么多。

由澳新银行资深大宗商品策略师Daniel Hynes所汇整的解析，显示欧盟与印度各自占了中国4%的出口量、美国占3%、印尼为5%。

韩国是目前为止中国钢铁出口最大的消费者，占了12%，越南与菲律宾各占5%；马来西亚、新加坡与非洲各为3%。

这些数据显示，中国钢铁的消费者相当多样化，而且他们不见得都打算采行保护主义措施。

**中国钢铁在部分市场备受欢迎**

实际上，一些客户非常乐于购买中国钢铁，尤其是那些国内不发展钢铁业或国内供应有限的国家，因为这意味着他们可以获得比传统更廉价的供应，尽管市场上的竞争愈发激烈。

据澳新银行的Hynes，外界高估了中国钢铁出口行业面临的风险，生产商或许能够为那些因税负而失去市场的钢品找到替代需求。

尽管今年中国钢铁出口或许不会因某些市场的保护主义就那么明显失势，但出货量也不可能增加多少。

假定目前正在考虑保护举措的国家增加税负，那么可以预期中国出口数量肯定会下降。

我们也可以合理设想中国能够找到其他的替代市场，但整体来看，鉴于全球钢铁业过剩状况，中国钢铁企业可能难以重现2015年出口增长的状况。

目前约有半数中资生产商在亏损。据行业协会预估，如果中国的钢铁出口保持在每月900-1000万吨的水平，则将能够给陷入困境的钢铁业带来一定支撑。

但长期而言，依赖出口生命线对中资钢铁企业而言或许并不是好事，因这可能会放缓或遏制行业亟需的合理整顿。

中国2015年钢铁产量约8.03亿吨，低于2014年创纪录的8.23亿吨。中国钢铁工业协会预计，今年产量还会进一步下滑，直至在未来最终缩减到6亿吨左右。

目前中国钢铁业产能过剩至少3亿吨，因此关闭老旧亏损工厂、整固钢铁产业是当务之急。

但是，如果出口给承压的钢铁厂带来一线希望，而且国内钢铁价格继续或者至少整固近期涨势，那么实现行业合理化的动力便会减弱。

所以对于中国钢铁行业而言，出口已经变成一把双刃剑，短期内能够带来帮助，但却阻碍了关乎长期健康的必要重组之痛。(完)