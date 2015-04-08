《RUSSELL专栏》炼焦煤合约价下降 显示价格仍未触底

撰稿 Clyde Russell 编译 张涛/许娜/徐文焰/王兴亚

路透澳洲朗塞斯顿4月7日 - 澳洲矿商与日本买家的合同谈判，以及中国的需求情况均发出看跌信号，显示炼焦煤价格尚未出现触底迹象。

摩根士丹利在4月6日的研究报告中称，澳洲必和必拓(BHP.AX)与新日本制铁达成的第二季硬炼焦煤离岸价格(FOB)是每吨109.50美元。

这比上一季的合同价低6%，比签署协议时的现货价升水7%。

较现货价的升水幅度与上季相同。日本买家愿意支付高于现货的价格，以确保供应不出问题。

炼焦煤用于炼钢，热值较高且杂质较少，价格向来高于用来发电的动力煤。

但是，炼焦煤价格目前已自2011年每吨约300美元的峰值下跌三分之二，同期Newcastle港口指标动力煤价格下跌约55%。

与动力煤一样，炼焦煤也承受着供应过剩之苦。全球矿商预期未来几年中国需求将加快增长从而增产，导致市场供应过剩。

随着中国炼焦煤和动力煤进口大幅放缓，最近的情况让这种想法开始动摇。

根据中国海关数据，炼焦煤2014年总计进口6,230万吨，较2013年下降17.3%。2015年前两个月，进口量达798万吨，较上年同期下滑13.6%。

如果2015年剩余时间都保持着这两个月的进口速度，那么全年总进口量将达4,800万吨左右，较2014年将会下降23%。

**从蒙古的进口增加**

炼焦煤价格暴跌实际上将那些成本较高的生产商挤出了中国市场，尤其是从美国的进口。继2014年大降66%后，2015年前两个月从美国的进口更是为零。

不过让最大的炼焦煤生产国--澳洲感到忧心的是，有迹象显示蒙古对中国的炼焦煤出口量正在攀升。

中国2015年前两个月自蒙古进口了222万吨炼焦煤，较去年同期激增70%；而自澳洲的进口量则下滑25.4%至380万吨。

这与2014年的情形截然相反，当年从澳洲的进口量增加3.5%至3,120万吨，而自蒙古的进口量则下滑4.2%至1,479万吨。

中国海关数据还显示，今年2月从蒙古采购的炼焦煤价格为每吨40.45美元，远低于澳洲的110.04美元。

虽然购买蒙古炼焦煤在运输方面会遭遇更多挑战，必须用到卡车和火车，但如此大的价差仍对炼钢厂颇具吸引力。多数钢厂还在疲于应对低利润率局面。

蒙古总理赛汗比勒格(Chimed Saikhanbileg)亦宣称已达成价值高达80亿美元的协议，扩大该国铜矿与煤矿规模。

虽然蒙古以前也这样说过，而实际通常不那么乐观，但风险在于这个内陆国家确实增加了投资，从而提高了出口产能。

这使得蒙古能够在中国追逐更大的市占率，尽管鉴于钢铁生产前景低迷，中国的炼焦煤市场可能会萎缩。

中国钢铁行业代表已经表示，该国钢铁生产已经触及高峰，需求和产量未来几年不大可能增加很多。

如果真的是这样，炼焦煤需求就有一个自动最高限额。

老旧的低效率高炉被闲置，以及较高品级的进口铁矿石使用量增加，也可能导致炼焦煤需求减少，即便中国的钢铁总产量仍基本稳定。

总而言之，在供应商特别是澳洲供应商不减产的情况下，炼焦煤价格很难有看涨的理由。(完)

(译文审校 戴素萍/孙茉莉/李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。