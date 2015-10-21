《RUSSELL专栏》煤炭行业告别盲目乐观 要想存活须先瘦身

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透巴塞罗那10月20日 - 屡经磨难的煤炭行业似乎终于从坚信一切都会变好的盲目乐观中走了出来，转而抱持一个更切合实际的希望：这个行业将会存活下来，不过规模将缩小，影响力也不比从前。

过去几年煤炭行业会议上一个共同的话题就是：煤价终于已经触底，反弹就要来了。

考虑到全球煤炭价格指标目前已经连续第四年下跌，上述看法无疑显得乐观，更大程度上是基于一种热切期盼，而不是对行业现状的冷静分析。

然而在本周巴塞罗那举行的全球煤炭领袖交流大会(World Coal Leaders Network conference)上，与会者似乎更加接受这样的观点：煤炭在发电生产中的作用下降，这种燃料的使用面临越来越多政治和环境方面的阻力，大家都认为目前的低价位将持续下去，这个行业的光辉时代已经在2011年结束。

虽然还是有一些分析师和行业领袖认为，价格已经触及或者非常接近本轮周期的底部，但在抛出这些谨慎乐观看法的同时，也伴随了不少前提但书，足以让人明白，“看多”仍然不是当今煤炭界可以频繁使用的词语。

首先，可能也是最重要的一条警告是，价格触底并不一定预示着下一步将会上涨。

自今年第一季末以来，澳洲纽卡斯尔港热能煤价格已经下跌了约15%，当前约为每吨53美元。

这个水平较2011年2月创下的2008年经济衰退后的高点下跌约60%，重要的是澳洲现货煤价格似乎能够守住每吨50美元的水平。

这个水平之所以重要，是因为在这个水平下生产商能够维持产能，它们已经设法削减成本，或借助能源价格下降和汇率下跌降低了成本，这样即使每吨50美元，它们仍有利润可赚。

但同样重要的是，这个价格水平仍低于启动新生产项目所要求的价格，尤其是大型生产项目。比如印度Adani公司计划开发的昆士兰州涉资70亿美元的Carmichael煤矿。

虽然该项目已经通过了应当是最后一道的监管障碍，但还不清楚是否能推进，因为当前煤价过低，而且对于印度是否需要长期进口煤炭的问题也存在疑虑。

**亚洲市场为希望的寄托**

第二大警讯在于煤炭市场越来越呈现分化发展，一方面亚洲或许还有一些正面的迹象，但在大西洋盆地则是了无生气。

在巴塞罗那举行的第35届煤炭行业会议上，可以注意到的是，没有人对欧洲及美国前景提出乐观看法。

天然气价格低廉、有利于再生能源的各项政策、以及越来越多政策不利于煤炭火力发电，意味着大西洋盆地对于海运煤炭的需求最多就只能持平，这还算是比较乐观的看法。

这意味着海运煤炭需求成长力道来源将集中于亚洲。

中国和印度为全球前两大煤炭进口国，而两国今年煤炭进口皆下滑，在此一不确定性之下，煤炭前景是否还有乐观的理由？

目前对此还没有明确的答案，因为对于中国可能的发展情势，除了揣测之外，没人能说个准。

中国9月煤炭进口较前月小增1.6%，但今年1-9月的进口量同比却大幅下滑近30%。

印度煤炭进口在最近几个月一直下降，9月同比降幅更达到27%，主要是因为Coal India成功了提高了国内产能。

但这些数据不应被用来支持任何乐观看法，即便是亚洲煤炭形势。从严格的进口数量来看，很难基于此定下看多基调。

但如果将煤炭质量也加入考虑，则呈现出不一样的情景。能够生产更好质量煤炭的国家，比如澳洲、南非和哥伦比亚，有可能增加他们的出口，而印尼等生产低品质煤炭的国家则要付出代价。

中国煤炭进口减少令印尼成为主要的输家，印度料也是同样的情况，买家会寻求购入高品质的煤炭，与国内生产的低品质煤炭混合使用。

在Barcelona会议上还有一个未说出口的重大话题，即全球煤炭行业正在萎缩，这个趋势料将持续下去。

目前就全盘否定煤炭业还为时过早，更不能说煤炭业遭遇生死威胁。

距离死地还远得很，而且从某些角度看，煤炭业还是有些乐观因素存在的，特别是在亚洲，来自日本和韩国等传统买家的需求依然坚固，马来西亚和菲律宾等修建火力发电厂的国家，则形成了煤炭的新购买用户。

但煤炭开采业当前的形势，却无法满足任何新增需求，甚至可能进一步收缩，以期平衡供需关系，为价格回升到足以支持新产能来创造空间。矿商们需要开发新产能，以取代将达到开采极限的旧矿。

整体煤炭业恐怕难以一口吞下当前局面，但只有依靠缩减产能，才能维持整个行业的存续发展。（完）