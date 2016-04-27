（更正）《RUSSELL专栏》中国禁止进口朝鲜煤炭 俄罗斯及澳洲可望坐收渔利

（更正：内文倒数第三段译文有误，应为“很有可能是暂时现象”，而非“不太可能是暂时现象”。令外标题中的“渴望”改为“可望”）

* 本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿4月26日 - 如果中国真的说到作到，限制进口朝鲜煤炭，澳洲及俄罗斯有可能成为坐收渔利的赢家。

然而，每当“如果”出现在一句话里面，这两个字通常变成最重要的关键。

这个重大的不确定性就是，究竟中国是否会断然切断朝鲜最重要的出口收入来源之一，抑或中国当局会容忍大量走私品越过边界流入，就像过去因为制裁朝鲜而实施贸易禁令时期的情况。

中国4月5日宣布禁止自朝鲜进口煤炭、铁、铁矿石等原料，以配合联合国安理会针对朝鲜的新制裁。

当然，在这项禁令之前，朝鲜方面也全力冲高对中国的煤炭出口，中国海关数据显示，朝鲜在3月成为中国第二大煤炭供应来源。

中国3月由朝鲜进口235万吨煤炭，较上年同期暴增80.6%，今年第一季总计由朝鲜进口553万吨，较去年同期劲增45.2%。

中国3月由澳洲进口煤炭数量成长7.9%，至576万吨，排名第三的印尼则是下跌12.1%，至233万吨。

假设朝鲜出口从4月开始明显下滑，进口细项数据显示出哪些国家可能是赢家、哪些是输家。

几乎所有朝鲜供应的煤均为无烟煤，这是主要用于发电的较高品级煤。

朝鲜的无烟煤3月占中国无烟煤进口比重达89%，第一季占比则为88.6%，显示其在此一领域的主宰力。

俄罗斯及澳洲仅次于朝鲜，比重分别为6.4%及2.9%。

俄罗斯第一季对中国无烟煤出口为373,423吨，较上年同期下滑27.9%，澳洲出口则是大降49.6%。

因此，若朝鲜被迫退出，俄罗斯及澳洲两国将有很大空间扩大对中国无烟煤出口。

俄罗斯的形势可能更为有利，因为其对中国出口可以从中国东北方输入，航运方面比澳洲更为便利；来自朝鲜的无烟煤也多是运往中国东北。

但中国只是利用俄罗斯和澳洲供应来取代朝鲜无烟煤并非板上钉钉的事。

3月俄罗斯无烟煤的上岸成本为每吨71.72美元，澳洲的为每吨75美元，这均远高于朝鲜每吨45.13美元的价格。

这意味着中国客户有可能寻求无烟煤以外不同品级的煤炭，以替换此前从朝鲜进口的煤炭。

即使情况真是这样，假如中国买家找不到合适的国内煤炭，俄罗斯和澳洲仍是较其他竞争方能够提供更高质量煤炭的国家。

**中国关注煤炭质量**

转向高质量煤炭确实是中国煤炭进口的主题，3月中国采购的低品级褐煤数量减少14.8%，至456万吨。

这对于印尼这一主要出产低质煤炭的国家是个不利消息，第一季中国从印尼进口的煤炭数量较上年同期减少18.3%。

中国为限制使用污染环境的煤炭所作的种种努力，意味着这一趋势可能将持续下去。

这预示着中国可能将失去全球头号煤炭进口国的地位，其进口的煤炭将趋向是质量较高的等级。

中国国家发改委国家能源局日前发布通知，建立煤电规划建设风险预警机制，严控煤电总量规模，对于经电力电量平衡测算存在电力盈余的省份以及大气污染防治重点区域，原则上不再安排新增煤电规划建设规模。通知还要求加大淘汰落后产能力度。

对于低品级的煤炭生产商，这不啻于是进一步的冲击，因为较小的发电厂才更有可能使用品质较低的煤炭。

中国进口数据中还值得关注的情况就是焦煤进口的复苏，澳洲在这方面成为主要受益者。

中国3月焦煤进口同比跳涨73.6%至509万吨，第一季的进口则增加4.9%。

中国进口的焦煤中，澳洲占了近50%的份额，并且3月对中国售出的焦煤跳增了66.3%，使得第一季的增幅达到12.9%。

鉴于中国3月钢铁产量达到纪录高位，因此当月焦煤进口获得提振也是预料之中的事情，让人意外的或许是这个增长的幅度，相当于3月钢铁产量增幅2.9%的好几倍。

或许补充库存也是焦煤进口大增的部分原因，若是这样，就意味着3月焦煤进口跳涨很有可能是暂时现象。

不过，如果中国钢铁厂继续以创纪录的速度生产，那么对于焦煤进口前景可谓大利好。

与其他许多大宗商品一样，煤炭生产商现在正拭目以待，要看看中国对天然资源的需求增长是暂时现象，还是因经济增长复苏带来的持续提振。（完）