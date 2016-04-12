《RUSSELL专栏》大宗商品可看多 涨势已暗潮涌动

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 刘秀红/孙茉莉/杜明霞/汪红英/高琦

路透新加坡4月12日 - 全球最大矿产企业必和必拓(BHP Billiton)的首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)断言，大宗商品价格已然触底。这一说法很容易被人忽视，认为这不过是一家矿业公司高管一厢情愿的想法，冀望公司利润率能有所改善。

尽管可能确实是麦安哲在寄托希望，期待必和必拓所生产的诸多大宗商品为期五年的价格下跌趋势能够终结，然而目前已有足够的价格证据表明，他的说法可能是正确的。

现在说大宗商品价格反弹或许还有点为时过早，而且《澳洲人报》(The Australian)上周末刊出的麦安哲评论也是适度谨慎。

但事实上，现在已有可以支持看多观点的价格数据，即便是大宗商品温和的反弹，也可说是重大变化。

不过至少在过去两年来该行业基本上是一眼望不到头的愁云惨淡，任何价格涨势最终不过是稍纵即逝，供给过剩加之主要消费国中国需求增长放缓，使其面临苦战。

供给过剩看来是大宗商品行业自己惹来的麻烦，因他们相信市场热烈讨论的中国需求、以及印度和其他发展中亚洲国家的支撑下，大宗商品需求和价格将会再涨个十年。

中国需求增长放缓总是不可避免的，不过它来的要较人们的预期着实的早了些，此外，加之北京方面祭出各种措施要转向由消费主导的经济，这么看来，中国对大宗商品的需求不太可能很快再度发力。

那么为什么必和必拓的大老板表达了一些乐观的看法呢？认为大宗商品前景正在改善？

“如果看一下我们正在运营的这一篮子大宗商品，这些数据就能不证自明：跌势已经停止，”麦安哲在4月9日刊出的专访中说道。

亚洲现货铁矿石2016年迄今上涨30%至每吨55.90美元，布兰特原油期货上升近15%，伦敦期铜和澳洲纽卡斯尔港指标动力煤几近持平，炼焦煤则上涨约14%。

这四种大宗商品在必和必拓产品组合占绝大部分，虽然价格表现要比五年前疲弱，但麦安哲的看法也是对的，因为它们2016年以来没有下挫。

这当然让人有理由持乐观看法，即价格已经止住下跌趋势，虽然持续上涨的希望不大，但在一段时期内沿着底部反弹、少有大涨和回调走势，这属于合理预期。

但到底需要什么因素，才能让人重新相信大宗商品价格确实已经触底心？

**需要供应受更多约束，需求增长**

这需要供应受约束和需求增长，或至少两者之一。

从必和必拓的主要大宗商品产品上，看不出明显的供应受约束和需求增长的证据。

铁矿石是必和必拓的主要收入来源，但包括另两大铁矿石厂商巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)和力拓(RIO.AX)(RIO.L)在内的大型矿商仍计划增加产量。

供应受约束仅仅来源于被迫关闭的高成本矿场，但这些关闭的产能是否足以抵消可能增加的产量，还有待商榷。

铁矿石海运量实际上或许会上升，但只有在中国进一步关闭国内生产的情况下，这意味着需求面对价格尤为敏感。

大型矿商可以增加产量，但代价是忍受低价。

铜市也缺乏供应约束，新上马的产能料在今年带动全球产量的增加。

需求情况也有点不明朗，中国的进口胃纳能否维持尚不能确定，市场参与者还怀疑，鉴于中国国内工业需求疲软且库存高企，中国实际上可能会出口精炼铜。

在供应自律方面，煤炭业或许比其它大宗商品要先行许多，美国等主要煤炭出口大国实际上都已经退出了海运市场，印尼和澳洲的煤炭出口量也都变少。

但供应缩减的正面效应被需求忧虑所抵消，全球最大的两个煤炭进口国--中国和印度的购买量均减少，而且这种下降可能属于结构性的改变。

原油市场也在与供应过剩作战，主要产油国本周末将在卡塔尔召开会议，试图达成某种形式的产能冻结。

同其它大宗商品的情况类似，原油行业采取的种种努力根本不能保证将会奏效，这意味着原油不太可能迎来一场供应面拉动的反弹。

一定程度上，原油在需求面看来相对乐观，但即便如此，恐怕油市也需要花费数月，希望不是数年，才能使需求增长跟上供应。

整体看来，倒是有一些理由可以让人对大宗商品价格的企稳产生些许信心，但价格上涨的条件仍然不成熟。（完）