《RUSSELL专栏》减产？没减吧？亚洲1月从OPEC进口了更多原油

图为2012年3月资料图片，显示中国武汉一家炼厂的储油设施。 REUTERS/Stringer (CHINA - Tags: ENERGY)

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿2月27日 - 如果你想要寻找石油输出国组织(OPEC)和主要盟友俄罗斯原油供应减少的迹象，那么请离亚洲主要进口国远点。

从中国、印度和日本的1月进口数据当中，几乎看不出原油供应减少的影响，但的确可看出价格上涨。此前OPEC和主要盟友决定，对全球油市供应减少约180万桶/日，以推高油价。

主要进口国中国的1月数据，就是一个恰当的例子。

中国1月原油进口较上年同期增加27.5%至3,403万吨，相当于801万桶/日。

这是非常可观的增幅，主要原因应当是中国不断增持战略石油储备，以及规模较小的民间炼厂获得原油进口许可后需求出现增长。

11月OPEC减产决定的主要倡导者--沙特阿拉伯，1月对中国出口同比增加18.9%，至118万桶/日。

这和中国12月自沙特84.1万桶/日的进口量相比，更是飙升40%。

上述增长态势突显出沙特决意要维持对亚洲关键客户充分供应，并降低重要性偏低的其他国家客户供应。

不过还得考量到另外一个因素：中国海关数据的确说明了每一桶油的来历，但并未说明这些油的出货时间。

1月来自沙特进口激增，部分有可能与海上或其他储油地点的油品移动有关，因交易商对预期中的市场紧缩做出回应，并让油品期货市场结构从正价差转向逆价差。

然而就算到港的船货是与贸易相关仓储移动有关，中国也显然并未感受到其供应被那些承诺减产的国家所限制。

1月来自俄罗斯进口较2016年同期增长36.5%，相当于108万桶/日，另外来自安哥拉的进口则是爆增63.5%至116万桶/日。

其他OPEC产油国也见到中国来自这些国家的进口增长超越了整体进口表现，其中伊拉克增长43.2%，委内瑞拉更是暴增80.1%。

主要供应国中丧失份额者为伊朗及阿联酋，中国1月自伊朗进口原油下滑1.3%，自阿联酋进口则是下滑15.5%。

**出口至亚洲的规模和价格都上涨**

再来看看印度，该国2017年1月从沙特进口的原油达到925,700桶/日，较12月增加36.1%，较2016年1月则为下滑1.4%。

印度1月从OPEC成员国伊朗、伊拉克和安哥拉的进口量也高于12月，分别增加1.5%、2.1%和60.2%。

不过，印度从阿联酋和科威特进口的原油量分别下降8%和41.4%，但科威特并不是印度的主要原油供应国。

在亚洲第三大原油进口国日本，2017年1月从沙特进口的原油降至130万桶/日，低于12月的143万桶/日，但仍较2016年1月大幅增加11.8%。沙特为日本最大原油供应国。

日本1月从阿联酋进口的原油降至752,973桶/日，12月为884,057桶/日。阿联酋是日本第二大原油供应国。日本1月进口的俄罗斯原油则从前月的194,285桶/日增至214,498桶/日。

也需要注意的是，日本1月整体原油进口量为331.5万桶/日，较12月的366.4万桶/日下滑约34.9万桶/日。

总体看，亚洲这前三大原油进口国1月进口的沙特原油从前月的294.7万桶/日升至341万桶/日，增幅高达15.2%。

现在的情况是，亚洲基本上未受OPEC及其它产油国联合减产的影响，至少目前如此。

主要的影响体现在价格上升方面。中国海关数据显示，1月进口自沙特的原油成本上升到相当于每桶53.77美元，高于去年12月时的45.20美元。

相比之下，中国整体原油进口成本从12月的每桶46.30美元攀升到每桶52.20美元。

定价最终将成为亚洲原油市场发生变化的主要推动力，进口国目光将从OPEC及其协同减产伙伴国转向那些未签署限产协议的国家身上，比如美国。

1月中国从美国进口了188万桶原油，相当于一艘巨型油轮的规模。去年全年从美国的进口量也才相当于两艘巨型油轮的规模。

如果美国能够在价格方面与中东原油供应竞争，那么可能会吸引中国炼厂购买更多的美国原油，尤其是如果OPEC减产行动确实降低了库存，并开始影响可获得的即期船货供应的话。

对于OPEC和俄罗斯而言，这一问题最终可能决定他们能否继续保持对亚洲市场的充分供应、并维持他们的相对市场份额，同时又给其它石油产出施加足够的压力、进而维持油价的上升趋势。(完)