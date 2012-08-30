《Russell专栏》亚洲炼厂应该感谢中国同业开工率偏低

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell; 编译 兰秀娟/王冠中
路透澳洲朗塞斯顿8月29日电---如果说某些人会为中国经济增速放缓而感到高兴,很可能就是亚洲的炼厂.因为中国对手限制燃料出口,这些亚洲炼厂持续受惠于强劲的利润.
周二亚洲柴油裂解价差升至14个月来最高位,因为在艾萨克飓风登陆前美国墨西哥湾地区的炼油装置关闭,而且委内瑞拉最大炼厂发生火灾,导致全球供应趋紧.
美国是对欧洲的主要柴油出口国,交易商认为,如果欧美之间供应出现下滑,可能会向亚洲拉货填补.
飓风和炼厂大火并没有给亚洲汽油炼油利润带来同样正面的影响,周二亚洲汽油裂解价差跌至一个月的最低位,因为供应充沛,而且交易商对承担运输船货至美国西海岸风险的意愿不高,因为他们担心在船货抵达前市场动态可能改变.
然而,周三新加坡的迪拜原油炼油利润升至每桶10.07美元,7月平均为8.05美元,12个月均值为7.36美元.
亚洲炼厂利润的大部分来自柴油.在过去的一年中,柴油价格结构性上涨,裂解价差周二升至每桶21.01美元.
今年柴油裂解价差从未低於14.18美元,以2009年和2010年4.42-15.42美元区间来看,今年低点位於这个区间顶端附近.
2009年和2010年也是中国仍有柴油大量出口的最近两个年度,2009年和2010年净出口270万吨和288万吨的柴油.
今年中国的柴油贸易基本保持平衡,今年前七个月净进口数量仅26,461吨.
这大致是因为燃料需求增速放缓,导致中国炼厂选择以相对较低的开工率运营,而不是动用更多产能,出口多余柴油.
7月炼厂日加工量为885.5万桶,12个月均值略高一些,为899.3万桶.
2012年伊始,整体炼厂日加工产能为1,080万桶,因此,炼厂开工率为约83%.
今年中国炼油新装置料将增加约80万桶的日加工产能,其中很多将於第四季投产.
假设炼厂加工量不提升,一旦新装置开始运行,开工率将降至78%.
与此形成对比的是,印度炼厂常常以高於100%产能的方式运行.
显然中国有巨大的闲置炼厂产能,令人不禁要问,为何这些产能没有趁着地区市场紧俏之际加以运用,尤其是在柴油市场.
部分原因是炼厂要费很大功夫才能卖掉炼油的其他产品,尤其是汽油.
不过,这个情况可能要改变了,尤其是如果政府刺激措施确实开始提振中国经济时.
刺激措施可能成功发挥效益的一个领域就是乘用车销售,政府正引进小型车的奖励措施,以提高燃料效率.
然而,这会激励汽车销售,而摩根大通分析师估计,年度汽车销售每增加100万辆,就会使得每日汽油需求增加一万桶.
7月汽油表观需求增至每日199.4万桶,环比增加5.6%,同比增加17.2%.
相较之下,7月柴油表观需求环比减少0.6%至每日330万桶,同比减少1.7%.
若汽油需求持续上扬,中国炼厂可能开始利用额外的产能来增加产出,因而有过剩的柴油可以出口.
中国最大的炼油商中石化(0386.HK)预期2012年下半年有较强的表现,且预计下半年加工原油1.15亿吨,高於上半年的1.10亿吨.
若国内燃料价格上扬,炼厂活动可能会增加,根据成品油价格机制,下个月将出现上调窗口.
国际能源署(IEA)预期中国2012年每日使用950万桶油品,高於7月的表观需求每日926万桶.
若该预期实现,意味着需要将每日至少25万桶的闲置产能投入运用,否则就必须增加净进口量.
监於需求增加的部分将会偏向汽油,只要提高炼厂产能利用都会导致柴油出口增加,使得柴油裂解价格面临一些下滑压力.
或是,中国也可以选择进口汽油,这会进一步提振亚洲炼厂,推升生产汽油的利润.
然而,有监於中石化计画下半年每日增加500万吨原油加工,相当於每日20万桶的额外产出,风险大概会偏向於中国恢复柴油出口.
这并非意味着柴油裂解价差会在今年下半年下滑,因为有许多因素支撑着裂解价差,包括炼厂维修降低了产出,北半球冬季前的库存增加,以及澳洲等国的需求增加.
但若中国真的恢复柴油出口,将成为这个原本偏多市场的一个利空因素.(完)
--译文审校 蔡美珍
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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