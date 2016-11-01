《RUSSELL专栏》中国煤炭进口再度跳增 但购买盛宴还能持续多久？

2015年10月24日，中国黑龙江省，工人在往卡车上装煤。 REUTERS/Jason Lee

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿11月1日 - 中国10月从海运市场进口的煤炭再度跳增，证明价格飙涨有其道理，但也令人质疑中国这一全球最大煤炭买家还能再吃进多少煤炭。

据汤森路透Supply Chain and Commodity Forecasts编制的船只追踪和港口数据显示，中国10月海运煤炭进口量为2,003万吨。

这是汤森路透自2015年1月开始评估该数据以来的最高月度水准，表明虽然动力煤和焦煤价格飞升，但中国的进口兴趣依然未减。

海运数据与中国海关数据并不完全吻合，因其剔除了从朝鲜和蒙古经由陆路进口，以及通过小船只或驳船运抵的煤炭。在有更多船只卸货数据出炉后，该数据也可能在未来数日略作修正。

不过，从市场定价角度来看，海运铁矿石进口才是重要的，因为来自朝鲜和蒙古的货往往不会影响地区价格指标。

10月海运进口量较9月的1,706万吨增加了近300万吨，这一大幅跳增，毫无疑问将会助推市场趋紧。

截止10月28日当周澳洲指标动力煤涨至每吨105.81美元，为四年半来最高，较去年底价格高出了109%。

澳洲焦煤价格周一涨至每吨257.70美元，是上年底所及78.20美元的三倍还多。

尽管取得如此亮丽涨势，但要想保持该势头变得越发艰难，尤其是从历史上看任何惊人大涨后通常会紧跟着崩跌。

虽然中国降低煤炭产量的决定，无疑是今年煤价上涨的推动力，问题在于中国调整决定的速度能有多快，煤炭出口商增产以满足中国需求的速度能有多快。

中国今年前九个月的整体煤炭产出较2015年同期下滑10.5%至24.6亿吨，进口则是成长15.2%至1.8018亿吨。

就数量而言，中国今年前九个月产出减少了约3.0亿吨，进口则是增加约2,300万吨。

这显示出进口增加数量仅相当于国内减产数量的约7.6%。

**中国煤炭产出为关键**

这意味着中国对于国内产出所采取的措施对未来煤炭价格的影响，要比澳洲、印尼及南非等出口国来得更大。

中国已经要求矿商在北半球冬季来临前迅速扩产，并将价格限制在当前现货市场水准或下方。

对于热能值达5,500大卡/公斤的动力煤而言，这意味着每吨价格约为660元人民币，相当于每吨97.48美元，这略低于同品级的纽卡斯尔煤炭离岸价格(FOB)。

这暗示一旦中国增加国内煤炭产量，海运煤炭的价格就可能下跌，降至加上运费和税仍有竞争力的水平。

中国能快速增加煤炭产量吗？答案是既能也不能。

中国能快速增产的原因是，工作天数减少的情况可以很快扭转，意味着现有矿场的产量能增加。

不能的原因则是，重启闲置矿场需要很长的时间，矿场业者必须确信价格涨势可持续，才会投入新资金。

这种情况也适用于出口国的矿业企业。这些国家的许多企业在2011年至2015年的低迷期间，连续五年蒙受亏损。企业纷纷削减资本和营业成本，许多矿场处于勉强存活状态。

如今，许多煤矿业者乐见价格上涨，并重建现金储备，同时还在观望这波反弹是否能证实可持续下去。

这暗示价格仍会保持强势，至少在市场看到中国国内生产如何应对官方恳请增产前会如此。

中国煤炭进口与纽卡斯尔煤价对比图表：tmsnrt.rs/2eOsyeQ (完)