《RUSSELL专栏》中国原油库存上升 未受OPEC减产导致的油价上涨影响

图为2012年3月资料图片，显示中国武汉一家炼厂的储油设施。 REUTERS/Stringer

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿3月15日 - 今年前两个月中国原油储备似乎有所增长，尽管石油输出国组织(OPEC)及其盟友减产推高了油价。

中国很少公布战略原油储备和商业库存的具体数据，但可以根据原油净进口量、国内产量和炼油厂原油加工量等数据估算出。

根据官方统计，2017年前两个月，中国原油净进口量加国内产量的原油总供应量为9,672万吨，相当于大约1,197万桶/日。

根据中国国家统计局周二公布的数据，今年1月和2月炼油厂原油加工量为9,076万吨，或约1,123万桶/日。

从每日加工量来看，前两个月的原油加工量创纪录第二高水准，仅低于12月的1,126万桶/日。国家统计局只提供1-2月数据，以平抑春节假期造成的影响。

2017年1-2月，从原油总供应量中减去原油加工量得到的数字约为74万桶/日，其中大部分可能已进入商业或战略石油储备。

这一数字略高于2016年全年的73.28万桶/日。

虽然增幅并不是很大，但在订购1月和2日运抵原油的这段时间内，油价已比之前有所上升。

在11月29日，也就是OPEC及其盟友同意在始于1月的六个月内每日减产180万桶的前一天，布兰特原油期货收报每桶46.38美元，而到1月6日油价已涨至每桶57.10的最高点。

可以看出，原油价格上涨没有阻挡中国提高战略石油储备、达到相当于90日净进口量的努力。估计这一目标到目前尚未完成一半。

布兰特原油回落，因投资者认为，OPEC的行动不足以降低全球原油市场上的过剩库存。周二收盘布兰特原油跌至每桶50.92美元附近。

如果说有什么影响的话，那就是价格的降低或许会激励中国增加进口，不过这也仅能从4月起的进口数据中得以反映。

3月进口可能会较今年头两个月飞快的购进步伐放缓，据汤森路透供应链和大宗商品预测(Thomson Reuters Supply Chain and Commodity Forecasts)的估算，3月中国的原油进口量预计在3,100-3,200万吨之间，低于1月的3,400万吨，但与2月的3,1778万吨较为接近。

**成品油出口稳定**

另一个驱动中国原油进口的因素是成品油的出口水平。

今年1-2月成品油出口730万吨，相当于99万桶/日，略低于2016全年平均的106万桶/日。

去年原油进口跳增13.6%，有部分无疑是因成品油出口激增33.7%。

然而，2017迄今精炼油品出口看来相当稳定，且很大程度上取决于政府当局是否发放更多出口配额。

北京当局已暗示，今年将不准小型独立炼厂出口，终止了一年来容许部分地炼出售柴油、汽油及石脑油至海外市场的政策。

尽管独立炼厂出口量仅占中国整体油品出口的一小部分，但政府将采取行动抑制油品出口的任何迹象，都可能导致原油进口增长放缓。

中国可用原油vs炼厂加工量图表：tmsnrt.rs/2mqDu2E

(完)