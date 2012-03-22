《Russell专栏》中国石脑油进口量劲增与PMI低迷现象形成矛盾

2月6日在北京拍到的图片。 REUTERS/David Gray

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 蔡美珍

路透新加坡3月22日电---中国制造业采购经理人(PMI)初值低迷,似乎与近几个月石脑油进口大增情况形成矛盾.石脑油是与工业生产最密切相关的油品.

汇丰3月中国PMI跌至48.1,为连续第五个月低於荣枯分水岭50.

3月PMI也低於2月终值49.6,疲弱部分集中在新订单,这特别会牵动投资人对於中国经济放缓情况超过预期、面临硬着陆风险的担忧.

不过,最近几年工业生产与石脑油进口增幅之间出现相当强劲的连动性,其中已经考量到采购石脑油的明显季节性特色.

这个连动现象在过去五个月被打破,中国石脑油进口加速,而汇丰及官方PMI则在放缓.

2月的官方PMI仍高於50,但就连官方PMI也在11月时跌落50,目前仍远低於2010年11月的55.2.

中国石脑油进口量已经由去年5月低点107,200吨回升,今年1月达到362,675吨,为2010年12月以来最高单月数量.

虽然2月又回落至342,737吨,但今年头两个月是历年纪录最高,比去年同期增加47%.

那麽,要如何解释石脑油进口劲增,而同时间工业产出增幅却在放缓呢?

第一个因素是,中国一直在增加石化下游产能,需要更多石脑油作为加工原料.

这或许造成了一个影响,即石脑油进口增加,但二甲苯等化学品的进口因而减少.

另外,中国炼油业者似乎也在全力提高中质馏分油产量,减少了国内石脑油产量,即使炼厂的产能利用率在今年头两个月已经提高至纪录水位.

另一个可能造成影响的因素,则是炼厂增加油品库存量,以备迎接第二季开始的预定维修.

中国石脑油进口与官方PMI走势对照图(link.reuters.com/mad37s)

中国汇丰PMI初值图表(link.reuters.com/wec37s)

不得不提出来的问题就是,这些理由是否足以说明石脑油进口的增幅,或者,未来几个月工业需求料将增加,是否会是比较看似合理的解释.

交易商指称,对於订购石脑油,中国石脑油用户已经采取更倾向及时制度的作法,这暗示,石脑油进口增加,或许是因为用户预期需求上升.

中国石脑油进口的季节性模式也有某种程度的打破,正常情况是第一季和第二季下跌,下半年增加.

但2012年的头两个月打破了这个趋势,单月平均数量比2011年12月进口高出55%.

相比之下,2009年头两个月的平均值比前一年12月少了9%,而2010年则是少了19%,去年甚至少了42%.

这些数字暗示今年以来中国石脑油进口的季节性模式有所改变,这也很可能是中国石脑油使用情况改变的另一个因素.

我唯一能得出的可靠结论就是,中国石脑油进口已经不再是工业生产增幅的可靠指标.

要让这两者重新建立连动关系,则PMI数据未来几个月必须有所回升,否则就是石脑油进口增幅必须放缓.(完)