《RUSSELL专栏》中国钢铁产量大涨 今昔价格却冰火两重天

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿4月18日 - 今年头两个月，中国钢铁和铁矿石价格大涨，是因钢铁产量强劲增长，但如今正是同样的原因推动二者价格大跌。

这或许就证明了物极必返的道理，或者更像是投资者按照自己的期盼来自圆其说。

今年初中国钢铁产量上升，被看成是中国经济复苏的佐证，有人乐观地认为基建投资和建设将让钢铁需求保持旺盛。

但到了3月底，市场信心开始发生了变化，因投资者最终开始关注钢铁和铁矿石库存高企的情况。

中国国家统计局周一公布的数据显示，3月钢铁产量达到7,200万吨，超越2015年3月创下的前纪录高点7,065万吨。

2017年第一季中国钢铁产量达成2.011亿吨，较上年同期增长4.6%。

1-3月钢铁产量很高，的确有助于解释铁矿石进口增长的原因，一定程度上也能解释价格为何大幅上涨。

中国的铁矿石现货价格在2月21日触及年内高点每吨94.86美元，较去年底上涨了20.3%。

此后铁矿石价格稳步回落，但近几周来回落速度明显加快，周一时跌到了每吨66.25美元，比4月5日时的81.54美元低出很多。

铁矿石价格的下跌反映在了上期所螺纹钢期货的走势中。截至周一收盘螺纹钢期货报每吨2,932元人民币，比3月15日创下的今年收盘高位3,377元人民币下跌了13.2%。

**人气转变？**

今年年初钢铁和铁矿石价格涨得太狠、太快，这一点基本上是没有疑问的，但尽管如此，过去几周供需基本面前景是不是大幅变化到足以改变整个市场态势，这个问题还有待回答。

答案可能是没有，而实际的情况似乎是，投资者对于中国经济状况以及今年经济前景的评估，终于回归更加理性。

中国第一季经济增长6.9%，高于预期的增长6.8%，但外界对于房地产和基建建设的韧性有些疑虑。

单这个因素应就足以让市场对钢铁业抱持一些审慎态度，且尽管3月7,200万吨的产量目前可能处于高水位，但没有什么理由认为钢产出即将出现大幅回落。

目前已有迹象显示高库存水平即将开始下降，在4月14日止当周，行业咨询公司钢之家(SteelHome)监测的螺纹钢库存降至623万吨，远低于2月17日所及的近期高位840万吨。

虽然螺纹钢库存有周期性，通常倾向在冬季时库存上升、夏季时减少，但在短缺到能为价格提供支撑之前，库存仍有进一步下降的空间。

中国港口的铁矿石库存近几周亦稍有减少，不过仍处于历来最高水平。

截至4月14止当周库存降至1.304亿吨，低于3月24日的纪录高位1.325亿吨，但仍远高于2016年6月所及的当年低点7,940万吨。

比起钢库存，铁矿石库存水平还得降得更多，才会面临需重建库存的压力；也就是说，铁矿石价格比钢价有更大的下行可能。

中国钢产量及价格图表：

tmsnrt.rs/2ojiqN5

(完)