《Russell专栏》中国铁矿石和炼焦煤进口的强弱背离局面或很快结束

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 高琦

路透伦敦10月26日电---中国铁矿石进口在过去两个月里连续增加,但炼焦煤(coking coal)进口却连续三个月下降.作为钢铁生产的两种必需原材料,它们之间显现出背离的走向.

根据中国海关数据,9月炼焦煤进口量降至242万吨,较上年同期减少了37.5%.此前在8月和7月的进口量也分别下滑21.7%和3.2%.而且从绝对数值来看,9月进口量还为去年5月以来最低.

相比之下,尽管中国经济增长放慢脚步,铁矿石的进口仍然很红火.9月进口船货增至6,501万吨,较上年同期增加了7.4%,并且创下20个月以来的最高进口量.8月进口亦强劲.8月和9月加在一起,铁矿石的进口量创下今年最强水平.

或许有数条理由可以用来解释为何铁矿石进口量强於炼焦煤,但却不能说明为何铁矿石与炼焦煤的进口走势背离情况在最近数月里愈演愈烈.

首先,铁矿石可以被库存起来,不必立刻用於钢铁生产.

当然了,铁矿石6月和7月的进口都较为疲弱,从而部分导致第三季亚洲现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI下跌22%.

看起来中国钢铁厂的确在第三季用光了库存,或许这种策略确实成功推低了铁矿石价格.

但中国买家随後又得再度开始购入铁矿石,从而令现货价格自9月5日的年内低点每吨86.70美元反弹,周四报120美元.

钢铁产出水平也反映出大部分进口的铁矿石已经被消耗掉.9月钢铁产量升至8,043万吨,较上年同期增加4.9%,较8月的7,880万吨亦增2.1%.

浏览中国铁矿石和炼焦煤进口对比,请点选图表(link.reuters.com/sug63t)

另一个可能的原因是中国国内的炼焦煤产量增加,从而部分抵消了进口需求.但实际情况却让这条理由站不住脚.报导称中国炼焦煤矿商在价格下降的环境下几乎难以维持生产水平.

价格走势也不能解释为何中国对炼焦煤的买兴缺缺,即便是进口量下降,炼焦煤价格还是一路走低.

中国9月炼焦煤平均买价为每吨127.87美元,较1月购买价格166.99美元下跌24%.

或许是中国在今年早些时候积蓄了一些炼焦煤库存,造成供过於求,因而可以在最近几个月减少进口.

以此前的进口量为例,中国6月进口了创纪录的649万吨炼焦煤,较上年同期大幅增加94%,同2008年的整体进口量685万吨也相差无几.

6月进口的均价为每吨149美元,这意味着中国在炼焦煤价格比当前水平高出15%的时候进口了过多船货.

不止是6月份,2月到6月这段期间,中国每个月的炼焦煤进口量都大大高於上年同期水准.2月进口较2011年同期跳增134%,3月进口按年增长41.4%,4月和5月也分别增加59.7%和81.5%.

今年上半年炼焦煤的大肆进口或许可以解释第三季的进口低迷.如果真实情况确乎如此,那麽我们接下来要考虑的问题就是:这些过剩供应是否已经被消化完?炼焦煤进口疲弱情况会否还将持续几个月?

考虑到中国政府刺激举措将在明年启动,钢铁行业前景料将逐步改善,这预示着铁矿石和炼焦煤进口形势也将好转.

鉴於铁矿石进口在最近几个月保持强势,而炼焦煤则明显疲弱,因此未来发展情况可能是煤进口在今年末和明年第一季增加.(完)

--译文审校 王冠中

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