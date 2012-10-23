《Russell专栏》中国电力与石油需求数据虽背离但不矛盾

资料图片：北京郊区的输电线路和远处的房屋建筑工地。 REUTERS/David Gray

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 梁睿雪/许娜

路透澳洲朗塞斯顿10月19日---中国表观石油需求升至纪录高位,但电力需求却处於八个月低点--该怎麽解释这看似矛盾的两件事呢?

简单点的答案是,虽然两个数字看起来在描述中国能源需求上相互矛盾,但是当经济处於转捩点时,相互矛盾的数据是可以共存的,因为数据本身起伏很大,而且包含了领先与落後指标.

但也不能简单划分指电力消费是落後指标,只能用於借鉴经验,而石油需求量则能预示经济未来走向.

9月电力需求较上年同期增加2.9%,为1月以来最低单月涨幅,年内迄今涨幅为4.8%.

上述数据显示疲态主要集中在重工业部门,并不让人意外,包括钢铁和汽车制造,其9月电力需求较上年同期下降0.1%.

这恰好与中国的大宗商品需求已开始回落的迹象不谋而合.中国制造业处境艰难,因欧洲重陷衰退且其他发达经济体增长乏力,导致中国出口需求下降.

电力数据也指明近期煤炭进口需求降低的原因.年内迄今中国火力发电量已下降2,690亿千瓦时,至3.707万亿(兆)千瓦时.而同期水力发电量则增加4,160亿千瓦时,至2.788万亿千瓦时.

但水力发电量在冬季数月里可能会受到限制,因此火力发电可能增加.

**两种指标**

如果电力需求数据是项落後指标,那麽石油表观需求如此强劲又是从何而来?

中国9月石油表观需求较上年同期骤增8.3%,至每日975万桶的纪录高位.从表面上看,数据表明中国的燃料需求正在快速增长.

但数据隐藏的事实是,今年迄今燃料需求增长温和,前九个月仅较上年同期增长1.9%.

这是10多年以来的最慢增速,此外9月石油表观需求增长也可能是缘于临时性因素,而非结构性因素.

燃料价格在8月和9月调涨,改善了炼油厂利润,因此它们将原油加工量提高7%,至每日943万桶的纪录新高.

虽然大型国有炼油厂也提高了产量,但此次产量增加主要来自於小型私人炼油厂,也就是所谓的"茶壶"炼油厂.

这类小炼油厂的产能加起来约达每日200万桶,因为它们不能进口原油,所以它们只能用进口燃油作为给料.

9月包括燃油在内的油品进口量跳增至每日31.73万桶,远高於8月的3万桶.

10月初为期一周的假期也可能产生提前拉动需求的效应,数以百万计的中国人趁假期返乡或出游,炼油厂纷纷增产以满足外出旅游带来的石油需求.

综合来看,电力和石油需求数据证实了中国经济增长速度正在放缓,也说明驱动增长的动力正从重工业转向更多由消费者带动.

从城乡居民生活用电量较上年同期增长11.6%,而第一产业用电量却下降0.3%来看,这点尤为明显.

虽然政府出台的刺激举措将提振工业的电力和燃料消费,但由消费者带动增长的趋势也还将延续.(完)

--译文审校 沈以文

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