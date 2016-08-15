《RUSSELL专栏》8月中国煤炭进口现放缓迹象 煤炭涨势面临危险

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点。)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿8月15日 - 如果认为今年动力煤的涨势主要是因为中国进口增加的话，那么这个全球最大买家的需求出现任何放缓的迹象，自然会引起警觉。

这种警报可能正在拉响，船运数据暗示8月中国动力煤的进口或创下六个月来最低。动力煤主要用于发电。

根据汤森路透大宗商品研究和预测(Thomson Reuters CommodityResearch and Forecasts)所编纂的船运数据，8月预计将有1,307万吨煤炭到达中国，大幅低于7月的1,892万吨，后者是今年迄今进口最多的月份。

需要注意的是，8月的数据可能会在未来几天有所上升，因为驶离印尼的船只还有时间能在月底前到达中国。

可能还有些船将从澳洲港口出发、8月底之前抵达中国，但他们必须今日就出发，而且要用比正常情况下更快的速度，因为从全球最大动力煤出口港纽卡斯尔港到中国南方的航行时间通常为18天左右。

另外值得注意的是，汤森路透的数据并不完全与中国海关数据一致，主要是因为汤森路透的数据是海运煤炭进口数据，因此不包含来自蒙古和朝鲜等国的铁路与卡车运输。

但就算8月运抵的船货还会所增加，中国8月海运动力煤进口量看起来也确实可能大幅下滑，也许会比7月数据下降多达500万吨。

如果是这样，这对主要亚洲指标煤炭价格不太有利。这些指标价格今年强劲上涨。

主要动力煤指标纽卡斯尔港每周指数自1月底触及年内低点以来累计上涨了近42%，上周收报每吨67.13美元，而ICE纽卡斯尔期货同期飙升了41%。

ICE期约曲线亦显示，纽卡斯尔煤炭价格不会大幅下挫，12月合约报每吨63.15美元，2017年8月合约报每吨64.70美元，都只比8月12日收盘价68.30略低一些。

**中国进口能继续带来惊喜吗？**

然而，这很大程度上要取决于中国的煤炭进口是否会像今年迄今那样，继续给人带来惊喜。

海关数据显示，中国今年1-7月共计进口煤炭1.292亿吨，较上年同期增加6.7%。

据汤森路透大宗商品研究和预测，今年截至8月底的的海运煤炭进口料为1.236亿吨，较上年同期的1.198亿吨增长3.2%。虽然仍在增长，但增速不及今年1-7月较上年同期增长的5.2%。

尽管现在就判断明确趋势还太早，但如果最终数据证实了中国8月煤炭进口疲弱，那么煤价涨势是否能持续下去就会让人怀疑。

印度为全球第二大煤炭进口国，8月也不太可能扩大进口，船只追踪数据预估8月到港量为1,396万吨，低于7月的1,714万吨。

不过8月的数据未来几天可能小幅上升，因为从印尼及南非出发的货船若在本周末之前启航，仍可在月底之前运抵这个南亚国家。

但就算未来几天船货果真大幅增加，印度8月煤炭进口也不太可能高于7月。

印度今年前八个月的煤炭进口也可能低于2015年同期，汤森路透数据显示今年8月底之前的到货量为1.34亿吨，而去年同期的1.393亿吨减少3.8%。

市场将必须做出判断，在中国进口更加温和、仅呈现个位数增长，而且印度购买量下滑之际，煤炭价格40%涨势的底气是否足够？(完)