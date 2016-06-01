《RUSSELL专栏》煤炭业乐观情绪初显 但春天还没到切莫得意忘形

2011年8月20日，印尼楠榜省Tanjung Enim煤矿，粉碎后的煤经传送带输送到储煤场待发运。 REUTERS/Dwi Oblo

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 刘秀红/陈宗琦/汪红英/李爽

路透印尼努沙杜瓦6月1日 - 煤炭业已经发生了一些变化。

过去22年以来，亚洲煤炭生产商、贸易商和买家每年都会齐聚印尼旅游胜地巴厘岛，共商煤炭行业状况。

近些年的会议气氛相当压抑，与会人士都对煤炭价格的持续下滑长吁短叹，祈祷情况不要变得更差，然后等情况真的恶化后又是一番哀叹。

但今年有所不同。国际煤炭大会亚洲年度展会(Coaltrans Asia)上呈现出了乐观气氛，这还是2012年以来的首次。

至于最坏状况已经过去的这一最新观点是否具有现实基础，抑或只是四面楚歌的煤炭业的另一种妄想，还有待时间来检验。

多数乐观情绪要归功于这样一个事实，即指标亚洲煤炭价格--每周纽卡斯尔指数今年以来已上涨近3.9%，上周收于每吨52.59美元。

如果听起来价格像是在温和上涨，不妨看看煤炭业所处的大环境：煤炭价格在过去五年一路下跌，现在较2011年1月触及的危机后最高位每吨136.30美元仍低61%；更别说与2008年全球衰退前繁荣时期所及的纪录高位194.79美元相比，当前价位仅为当时的四分之一高一点。

煤炭价格崩跌的主要原因在于，市场由原本供应不足的海运市场，转变为严重供应过剩--因为外界原本普遍预计中国对煤炭的胃纳永远无法满足，从而增加产量。

在本周国际煤炭大会亚洲年度展会活动上，各界一致认为，与多年来的情况相比，目前煤炭业更加接近供需平衡。

市场依然供应过剩，但并非所有等级的煤炭都是如此，甚至有传言称高品级煤炭、即热能效率在每公斤5,800千卡煤炭以上的低硫低灰煤炭供应吃紧。

此外，仍存在供应减少的现象，主要体现在美国与印尼。

摩科瑞旗下大宗商品策略主管Fabio Gabrieli在会上表示，全球最大动力煤出口国印尼今年出口量料比2015年减少2,200万吨，美国也将减少1,000万吨。

所有主要出口国当中，Gabrieli仅预计哥伦比亚与俄罗斯出口会温和增长，料分别增加200万与300万吨。

全球海运市场缺乏更多供应，将有助于抵消两大买家--中国与印度进口减少的影响，Gabrieli预计这两个国家分别减少400万与1,000万吨。

但Gabrieli承认，今年煤炭市场的最大未知变数是中国，中国今年煤炭进口是否会如他预期般仅仅小幅减少，还是会像去年那样骤减近30%，仍然存在不确定性。

海关数据显示，中国1-4月煤炭进口量减少177万吨，或2.5%至6,725万吨。这一降幅与Gabrieli的预期一致。

**东南亚需求前景乐观**

来宝集团的印尼能源负责人Gerry Feerick说，印度的煤炭进口可能会下降，因该国国内产量在增加，但在印尼和美国减少出口之际，来自东南亚国家的需求增加，将帮助市场实现平衡。

“随着市场供应收紧，矿业成本提供价格上涨空间，市场将在2016-2017年进入新的周期，”他在会上表示。

将煤炭前景再拉远几年，这股乐观态度仍然不变，一些行业参与人士预计，马来西亚和菲律宾等东南亚新兴消费国的需求将强劲增长，中国、印度、以及日本、韩国、台湾等传统买家的需求将保持稳定。

随着印尼最终开始建设20GW的燃煤发电厂，印尼对海运市场的供应料下降。该发电厂是印尼35GW电力计划的一部分。

一如往常的是，煤炭行业会议上与会人士普遍认为气候变化不会导致该领域发生太大变化，至少亚洲是如此，因煤相对于其他燃料具有成本优势。

或许有些意外的是，会议几乎没谈论液化天然气(LNG)。过去两年LNG价格跌了五分之四，因数个大型新项目重压市场。

相对于煤炭，LNG变得愈发具有成本优势，拥有新项目的国际油气巨头将制定计划，提振其产品的下游需求，以更好地处理他们一手造成但并未料想到的供应过剩局面。

煤炭行业的关键是，供需平衡在缓慢恢复，同时基本面几乎也没什么理由可以让煤炭价格较当前大幅上涨。

一旦纽卡斯尔(Newcastle)煤炭价格突破每吨60美元，那么该市场可能要做两件事：其一是吸引更多美国煤炭供应重回海运市场，其二是激励中国国内产出增加。

煤炭市场漫长的冬季可能走向尾声，但冰雪融化的暖春可能还需假以时日。(完)