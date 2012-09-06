《Russell专栏》大宗商品荣景结束 澳洲塞翁失马焉知非福?

2012年8月20日，鸟瞰中信泰富在澳大利亚西部的铁矿。摄影： REUTERS/Jim Reagan

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 蔡美珍/高琦/王兴亚

路透澳洲朗契斯顿9月5日电---澳洲人搞错了吗?他们为了所谓的大宗商品荣景告终一事而怀忧丧志,而结果却可能是这个幸运之国其实又得到了一次好运?

铁矿石产商Fortescue Metals Group(FMG.AX)削减资本支出的决定,被视为宣告资源业荣景落幕的又一铁证.Fortescue原本可说是信心最强劲的澳洲铁矿石产商.

即便是澳洲第二季经济年增率高达3.7%的消息,也不足以消除那股澳洲黄金时光可能已经结束的感觉,特别是在澳洲经济高度倚重中国,而中国景气正在降温的情况下.

尽管在中国设法重新提振本国经济之际,未来几季澳洲成长表现将会较低,但澳洲人或许会发现,他们刚好又躲过一次经济冲击.

澳洲的第一次好运气,是因为澳洲的高科技业相对缺乏发展,于是顺理成章躲过了网路泡沫,第二次好运则是在金融危机之後,中国及其他国家为了刺激经济而大举建设支出,而澳洲刚好拥有庞大自然资源.

值得一提的是,在1990年代,澳洲常被分析师批评没有积极发展高科技,当时的论点在於,澳洲是一个依赖资源的旧型经济体,因此将沦落到经济慢车道.

但自然资源後来反成了澳洲的救命宝贝,而且2008年又证明了一次.

不过这一次,商品被指责为澳洲经济荣景可能终结的原因,主要是由於澳洲经济太依托于资源投资所带动的成长.

必和必拓(BHP.AX)决定搁置在南澳洲扩张铜、铀和金矿的200亿美元的Olympic Dam项目,同时还推迟了其它一些项目,比如在西澳洲的铁矿石港口扩建计划.这样的决策使得商品荣景的话题再度成为讨论焦点.

诚然,必和必拓的尖锐声明肯定会成为关注焦点,但内含的真相却是,在澳洲各地,推动新项目破土动工正变得愈发困难.

目前而言,开发昆士兰州的Galilee煤田已经是不可能的了,因为在中国和印度需求增长前景不确定的背景下,该偏远地区价值数十亿美元计的大项目很难融到资金.

四个以煤层气作为给料的液化天然气项目可能也会推迟扩张计划.

这些消息听起来都很糟糕,就连资源部长也流露出资源业荣景结束的观点,尽管其本人随後即因此言论遭到政府同僚的批评.

但当前的形势发展也有有利的一面.

首先,一些超大型项目的取消或推迟都发生在早期阶段,因此或许足以避免之後的混乱调整.

历史经验很明确的反映出,经济泡沫都是伴随着过度投资,人们因为一厢情愿地以为荣景将永久持续下去,因而将大笔的钱投入到高风险项目中.

目前就开始削减资本支出,意味着公司及其投资者可能已经对现实有了一定的清醒认识,从而避免日後的供应扩张速度快於亚洲经济巨头--中国和印度的消化能力.

过去十年间,投向资源领域项目的资金超过2,000亿美元.鉴於此,这波投资热潮的回落也可能会给经济体系中的其它领域带来繁荣的空间.

制造业和与出口竞争的服务业,比如教育和旅游,已经因澳元汇价高企而受损,而汇价高企本身就是商品荣景推高贸易条件後所造成的结果.

贸易条件下降,即澳洲出口所得减少而进口支出增加,将有助於这些行业,澳元下跌也将提供帮助,这两项进程似乎正在开启.

今年以来的谜题之一就是,澳洲两大出口商品--铁矿石和煤炭的价格一路猛跌,而澳元并未重挫.

亚洲铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI与澳元之间存在很强的相关性,但自从铁矿石价格去年2月触及每吨191.90美元的峰值後,这种相关性已消退.

自那时起,铁矿石价格已经大跌近55%至周二的86.90美元,为2009年10月以来最低.

然而,澳元同期上涨2.6%,尽管上个月回吐一些涨幅,交投于1.02美元附近.

在2008年11月至2011年2月达到峰值期间,铁矿石价格飙升222%;而澳元从2008年10月升至去年7月1.10美元上方的历史高位,升幅也达到了83%.

虽然有一些不错的理由让澳元保持韧性,如美国和欧洲或启动新一轮量化宽松,但历史经验表明,如果大宗商品价格持续低迷,澳元也将下滑,特别是如果央行不断降息的话.

认为商品荣景结束不算太糟糕的最後一个原因,在於荣景也许根本没有结束.

AMP Capital首席分析师Shane Oliver将商品荣景划分为三个阶段.第一阶段是过去十年中国需求提振大宗商品价格跳涨.

第二阶段也就是投资猛增,因生产企业寻求扩大供应以满足中国需求,Oliver表示,该阶段还有大约两年时间,因目前在建项目有待完成.

然後是第三阶段,在新项目投资的带动下,资源出口和收入增加.

我个人认为,第三阶段是最好的时期.

商品生产者应该仍会受益於强势的价格,因为没人真正认为中国经济放缓会长期持续,澳元应会处於更具竞争力的水准,而荷兰病(Dutch disease,即经济中某一领域异常繁荣而导致其他部门衰落)现象应会消失.

的确,澳洲拥有富饶的自然资源,并且在地理位置上靠近地球上人口最多的两个国家,而这两国都在进行城镇化和工业化.

不过,要想借助这些自然财富迈入全球最富裕国家行列,靠的就不单单是运气了.当下仅仅因为商品荣景的投资阶段结束就开始伤春悲秋,恐怕有点为时过早了.(完)

--译文审校 王洋/丁琦

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