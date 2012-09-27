《Russell专栏》金价能否持续上扬 需看中印实货需求如何

2011年9月15日资料图片，在美国贵金属交易所拍摄到的金条。摄影： REUTERS/Mike Segar

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 王洋

路透澳洲朗契斯顿9月26日电---毫无疑问,美联储最新一轮量化宽松措施令金价受益匪浅.但这究竟是一波持续上涨行情的开端,抑或仅仅是昙花一现.

当然,唱多者不乏其人.他们认为,金价将再度大幅上扬.其理由主要在於--欧美宽松货币政策激发出了黄金的投资魅力,而且投资者对未来数年或将出现通胀感到担忧.

此外,中印两国都将在第四季迎来节日季节,需求有可能增加.金价的前景看似相当不错.

不过,金价在美联储宣布其第三轮量化宽松(QE III)後所取得涨势,已经有所减退.

自9月13日美联储公布实施QE III前一日的收盘价算起,现货金涨幅不足2%.不过要是从7月末QE III推出的可能性增大时算起,金价涨幅达到9.3%.

然而,相较於去年9月6日创下的每盎司1,920.30美元的纪录高位,金价目前仍低出逾8%.

虽然不能排除重返纪录高位的可能性,但单凭美联储的量化宽松和欧洲央行的购债担保,做到这一点很难.

金价要延续当前的温和涨势并突破2,000美元大关,可能更需要实货市场的配合.这就是说,要有更多来自中印两国消费者的需求.

但这恰恰又是最大的疑问之所在,虽然我们有可能看到季节性的增长.

受到新税制、货币走软和经济放缓的影响,印度黄金需求已大幅下滑.

据世界黄金协会(WGC)的数据,今年第二季印度黄金需求降至181.3吨,较上年同期大跌38%,较第一季也下滑13%.

虽然中国有可能取代印度成为全球头号黄金买家,但即便是在这里形势也并非一片大好.在中国,较低的通胀率掩盖了一部分黄金的投资魅力,而且如印度一样,中国经济的放缓也带来了消费者需求的下滑.

第二季中国黄金需求为144.9吨,较第一季骤降43%.要是下半年需求与上半年持平的话,那麽全年需求量在800吨左右,仅比2011年多出29吨.

假设印度下半年的需求也同上半年一致的话,那麽印度全年的黄金需求量将比上年减少184吨左右.中国的需求增量显然不足以抵消印度的需求损失.

如果考虑进季节性因素,过去几年中黄金需求和金价呈现很强的相关性.但自年初以来这一相关性在很大程度上被打破了.

若浏览黄金需求VS金价图表,请点选(link.reuters.com/pyk82t)

若浏览香港与中国大陆间的黄金贸易图表,请地选(link.reuters.com/myh89s)

使用WGC季度末金价和需求数据,计算得出2010年第三季末需求/价格比为1.29.

一直到2011年第三季末,这一比率都较为稳定,当时为1.33,因金价上涨的同时需求也在增加.

不过自去年第三季後,黄金需求便在下降,而且需求下滑速度也超过了金价自去年9月纪录高位的下跌速度.

今年第一季和第二季末,需求/价格比分别为1.52和1.60.

自2010年第三季以来,需求/价格比平均为1.39,若剔除今年头两个季度则为1.34.

若要这一比率回归均值,则需要黄金实货需求大幅攀升.第三季度这不太可能发生,第四季可能也会如此.

即便是今年第三季的需求达到2011年同期的纪录水平,使用当前的金价计算,该比率也仅为1.44.

相较于历史数据这仍然较高,而实际的比率可能要更高,因为从第二季到第三季度,黄金需求很难有200多吨的增长.

考虑到7月香港对中国大陆的黄金出口几近翻番,中国的黄金消费量可能已有增长,但很难达到令实货需求与价格重回上述相关性的幅度.

印度也不例外.虽然受益於卢比走强,印度第三季黄金进口出现改善,但不太可能达到足以支撑金价上扬的地步.

去年金价一路高歌猛进直至达到纪录高位,是受到实货需求和通胀对冲需求(即避险需求),以及央行买盘的三重因素推动.

目前来看,央行的买盘保持坚挺,投资需求也加快,这从ETF黄金持仓量自7月底来增长6%可以看得出来.但印度和中国的需求是否已经改善还很难说.

如果真的改善了,那麽金价上扬的条件或就齐备了;但要是第三季两国的需求增幅仅是温和的,那麽金价的涨势将会不稳.(完)

--译文审校 高琦

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