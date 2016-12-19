《RUSSELL专栏》金价前景取决于特朗普执政实况及印度废旧币影响

2015年7月21日，英国伦敦，贵金属交易商展示的金币和金条。 REUTERS/Neil Hall

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿12月19日 - 今年本应该是黄金的利好之年，因为美国总统大选、英国退欧公投及围绕全球经济健康状况的普遍担忧等等，均充斥不确定性及意外发生。

但真实情况并没有像黄金多头希望的那样发展。新的一年即将拉开帷幕，金价走势有可能取决于本质上不可预测的事态发展。

金价2017年前景所面临的两大主要风险，一是特朗普就任美国总统后的实际情况，二是印度总理莫迪废旧币行动的最终结果。印度是全球第二大黄金消费国。

金价在2016年上半年的确表现强劲，从去年年底至今年7月6日触及高位每盎司1,374.91美元，现货金累计上涨近30%。

但此后金价便一跌再跌，截至12月16日收盘的每盎司1,133.99美元，已累计下滑17.5%，因为投资者人气从黯淡转向乐观，认为美国将帮助引领全球经济成长及通货再膨胀。

新出现的乐观人气主要基于这样的观点，即特朗普通过其向基建及其它项目投资至多1万亿(兆)美元的计划，将能够提振美国经济成长。

11月8日特朗普意外击败希拉里当选美国总统后，股市和工业金属均强劲上涨，美元也因投资者预期美联储在本月升息后将继续上调利率而上涨。

市场认为特朗普成为总统将利空金价，因美元走高和美联储升息、以及股市走强，均令黄金遭到冷落。

但市场迄今已消化了特朗普当选的所有积极因素，却忽视了潜在的负面因素。

特朗普在明确表达他希望提振美国经济的同时，还清楚表明他打算让美国退出全球和地区性的贸易协议，并对包括中国在内的多个国家征收商品关税。

他还希望限制进入美国的移民，在美墨边境修建边境墙。

截至目前，投资者认为特朗普会做一切有利于美国经济的事情，不利的事情一律不会做。

**非理性乐观？**

这似乎有些过度乐观，如果特朗普让那些围绕他当选总统所做的预期失望，就会给黄金带来上涨机会。

尽管从经济角度而言，触发与中国的贸易战是不明智的举动，但特朗普仍有可能这么做。

对美国总统而言，通过行政权力制造贸易壁垒要比通过减税和为项目支出融资容易多了，因为后者必须要提交国会通过。

除了特朗普因素以外，金价还取决于两个主要黄金消费国--中国和印度的情况。

中国黄金需求今年下降，第三季消费者需求较上年同期下降22%至182.5吨，印度需求亦下降28%至194.8吨。

中国2017年黄金需求至少应持稳，随着消费者预期人民币计价的黄金价格上涨，所以需求可能有些上升。

不过在印度政府决定撤回在外流通的500及1,000卢比纸钞之后，当地黄金需求蒙上一层不确定性；两种纸钞占所有在外流通纸钞币值的约86%。

印度民众以现金交易为主，将两大面额钞票撤下已造成货币供应短缺，民众购买商品及劳务时在支付上面临困难。

黄金也将受到影响，因许多印度家庭用现金购买黄金，特别是在结婚旺季。

黄金需求很有可能受到纸钞回收政策打击，但问题在于影响的时间会拉得多长。

随着现金短缺情形缓解，消费性黄金需求很有可能反弹。

但政府此举意在打击地下经济，这也有可能损及黄金需求，因消费者别无选择，只能将现金存入银行，而非用现金购买黄金。

据估计，印度每年有三分之一的消费需求是由“地下经济”资金所支应，也就是民众为了避税私下交易所取得的资金。

印度撤回纸钞对黄金需求的冲击尚不明朗，而和特朗普选上美国总统相似的是，现在要明确预言实有困难。(完)