《Russell专栏》中国商品需求温吞 经济虽不会硬着陆但也难强劲反弹

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 戴素萍/梁睿雪

路透澳洲朗赛斯顿8月10日电---每当经济处於转折点时,数据通常都是矛盾的,而这从中国的7月贸易数据可见一斑.

中国7月出口仅较上年同期成长1%,远逊於预测的8.6%,明确显示出全球经济处境困难,因为这个主要的世界工厂发现难以销售商品.

但尽管进口4.7%的成长幅度同样低於预期,中国实际购买的商品数量却不差,原油和铜都有小幅成长,铁矿石也只有微幅下滑.

如果你想要在贸易数据中找出乐观的一面,可能就像以下的说法.

出口数据是个历史殷鉴,告诉我们基本上早已知道的事,也就是中国主要的贸易夥伴对制造商品的需求面临压力,尤其是欧洲国家.在欧洲,有好几个国家陷入衰退泥淖.

但从商品进口来看,还是可以略为乐观地期待下半年结束前需求回升,因国内料将推出刺激政策,海外则或许会有美国前景改善加持.

当然,最乐观的解读是,情况看起来已经够糟了,这将只会让中国当局加倍努力透过进一步宽松及基础建设支出来刺激经济发展.

周四公布工业生产数据後,大都采取这样的看法.该数据显示同比增幅降至9.2%,为逾三年来最低.

7月消费者物价指数同比增幅从6月的2.2%降至1.8%,则进一步突显出还有货币刺激的空间,但即便即将推出,也要花上一段时间才能在经济上显现.

此外别忘了,中国经济之所以会放缓,多半是自找的,因为当局采取行动阻止房市泡沫并抑制通胀,尤其是食品价格的飙升.

事实上,要不是全球经济被欧洲债台高筑国家接二连三的坏消息所打垮,更有可能的情况是,分析师将对中国成功达成罕见的软着陆赞誉有加.

但与其在那边事後诸葛,还不如想想真正的问题,就是中国的商品需求从这个月以後会不会开始加速,或者继续充其量就只有温和成长.

中国铜进口图表,请点选(link.reuters.com/muq96s)

中国原油进口图表,请点选(link.reuters.com/xeq96s)

中国进/出口图表,请点选(link.reuters.com/ked55s)

当然,今年头五个月中原油、铁矿石和铜进口强劲增长明显有所异常,但对每种商品来说,原因都不尽相同.

7月原油进口较6月增加0.5%至2,183万吨,年内迄今已增加10.2%.

大涨的主要原因是中国在第一季担心西方国家针对伊朗核项目进行制裁,可能会干扰供应,因而增加商用和战略石油储备.

而下半年这种额外增加储备的情况不太可能重演,7月原油进口温和增长的模式可能会延续到年底.只有忧虑重燃或价格跌至足以引发新一轮增加储备的水平,进口增速才会再次加快.

7月未锻造铜进口较上月增加5.9%,年内迄今已大幅增加42.8%.

但其中的原因包括铜被用作融资抵押,且全球库存逐渐从价格较高昂的伦敦金属交易所(LME)仓库转移到中国.

7月铁矿石进口比6月小幅下降0.8%,但2012年头七个月增幅仍达9.1%.

尽管有许多关於钢材需求疲软的传闻、交易商取消船货且中国港口库存居高不下,但铁矿石进口量仍显现出相当的韧性.

但这也增加了未来几个月数据将更为温和的可能性,即使钢材需求恢复,库存过多仍在发挥作用.

铁矿石和铜的前景确实有赖于中国能在多快时间内推出经济刺激措施,以及措施能否成功.

虽然全球商品价格下跌会支撑中国进口,但要进口再次大增,就需要出现更多需求增加的迹象.

因此8月、9月贸易数据跟7月相似的可能性也更大了,因为大宗商品需求足以暗示中国经济还没出现硬着陆,但却不足以表明经济正出现反弹.(完)

--审校 张明钧/王冠中

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