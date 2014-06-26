《RUSSELL专栏》厘清LNG市场迷思与现实的时候到了

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿6月26日 (撰稿 Clyde Russell) - 在液化天然气(LNG)领域，认知与迷思之间的落差正在扩大，购买方与供应商所相信的观点，贴近现实的程度似乎都很有限。

这种现象在本周布里斯班的澳洲燃气出口展望(AGEO)会议上非常明显，购买方信心满满的认为，全球各地的新一波LNG项目，将提供买家众多供应来源选择，还能享有更低价格。

而LNG生产商还停留在亚洲国家需求有如无底洞的印象，他们相信以中国为首的亚洲市场，将会消化生产商所能提供的所有LNG，同时还能赚进与油价连动的高价。

LNG的展望令人困惑，而缺乏能见度对LNG行业是不利的。

现在应该设法破解一些迷思了。

**迷思1：全球各地的项目将新增一波LNG供应**

在本周的AGEO会议上，两家日本及印度LNG采购商的高层代表，谈到预计来自美国、加拿大及东非的LNG供应将增加。

根据他们的说法，彷佛只要是提出过的项目提案，全部大概会付诸实现，而且全都在计划时间内完成。

这种情况的可能性极低，而现在情况似乎是，项目开发商提出如此之多的LNG新厂计划，而采购方也相信市场即将供应过剩。

真正的实际状况很可能远远没有这么乐观。

可以确定的是，随着目前澳洲兴建中的七个项目开始投产，从现在到2019年，全球LNG供给会有一波大幅成长。

澳洲的全年LNG产量将因此提高到8,000万吨以上，取代卡塔尔，成为全球最大LNG生产国。

同样可以确定的是，美国Cheniere(LNG.A)的Sabine Pass项目将在这段时间内投产，产量最高到2,000万吨。这个项目取得美国第一张非自贸出口牌照。

这些项目以及其他几个正在兴建的项目，预料将在2018年左右导致LNG市场出现小幅供给过剩。

但是买家对供应将持续富余的预期，是建立在美国、加拿大、东非的莫桑比克和坦桑尼亚等国大型新项目上线的基础之上。

美国联邦能源监管委员会(FERC)6月19日批准Sempra Energy(SRE.N)建设位于路易斯安那州Cameron的工厂项目，这是自Sabine Pass以来第二个获批的此类项目。

这可能会将Cameron的LNG项目推进到最终的投资决定(FID)阶段，并开工建设。

除此之外，还有三个项目等待FERC批准，假设这些项目均获得批准并按照宣布的时间开始建设，到2020年前后美国每年的天然气出口将达到大约6,700万吨。

此外另有2.2亿吨的潜在产能，但是否能获批并投入建设仍非常令人 怀疑。

值得关注的几个问题是：审批程序可能发生变化，要求公司在获得能源部批准之前，先获得价值不菲的FERC批准。

这些提议项目中的大多数并未落实买家或约定的天然气供应。许多是所谓的“收费项目”，只收取天然气液化过程费用，而天然气原料采购和运输都是买方的责任。

这使得它们要完全承受美国Henry Hub天然气价格NGc1的风险。目前该价格为每百万英热约4.58美元。不过许多分析师相信未来数年的趋势是上涨，美国天然气价格也会因季节或天气相关因素影响上涨。

加拿大监管机构批准了九个天然气项目计划，总产能为每年1.453亿吨，但只有雪佛龙(CVX.N)牵头的Kitimat项目，尽管仍面临无数障碍，但总算是接近了最终投资决定阶段。

其中的困难之一是获得加拿大原住民的支持，因为天然气管道和其他基础设施要在他们的土地上经过和建设。

这已经证明难度非常大，不仅仅是Kitimat项目，几乎其他所有的项目提议也都一样。

此外加拿大的项目也都没有足够的销售协议，这意味着没有可靠的收入来源，银行可能不愿意为项目提供融资，即便项目在经济上看似行得通。

在莫桑比克和坦桑尼亚，唯一确定的是离岸发现大量天然气。

其他提议仅仅是一些雄心勃勃的计划，尽管有Anadarko(APC.N)、挪威Statoil(STL.OL)和艾克森美孚(XOM.N)等业内巨头的参与。

监管制度方面的不确定性，以及对腐败问题的担忧是这两个东非国家共同的问题，此外计划建设工厂的地方非常偏僻，几乎没有任何基础设施。

莫桑比克LNG的网站上仍写着，目标是2018年出货，但考虑到项目缺乏进展，这肯定难以实现。

整体而言，一旦这些项目开工建设，以及再有至多四五个处于最后规划阶段的美国项目上线，就几乎没有其他确定的新供应了。

**迷思2：美国LNG将迫使LNG在亚洲的价格下滑**

这个迷思是基于美国天然气价格和亚洲长期、石油相关合约价格之间的差价太大，日本买家通常以平均每百万英热单位(mmBtu)15-16美元的价格买进，买价几乎是Henry Hub价格的四倍。

既然美国LNG项目能以美国价格来获取天然气，理论上来说，加上液化和运输每mmBtu约7美元的成本，LNG从美国墨西哥湾沿岸运送到日本的成本应该是接近每mmBtu 11美元。

但这当中有不少问题，最明显的问题就是美国生产商是以更大的折扣卖给澳洲和中东的供应商。

当然，更有可能的是，它们以比对手稍微便宜的价格出售，如此一来，它们才能在确保市占率的同时又把利润最大化。

假设美国天然气价格数十年来将保持在低位，这个迷思也会说得通。然当电气设备、工业用户、交通运输以及住家消费者的需求与日俱增，开始消化大量供应，甚至是庞大的可用页岩气之际，美国天然气价格必定有上涨之虞。

届时进入亚洲市场的美国LNG，可能通过终止目的地条款，以及减少甚或终止石油相关的合约，迫使市场出现变化。

但当新的LNG产能还没有建设，而既有产能将闲置或产能利用率下滑时，买家希望的价格大幅下滑不太可能实现。就算真的实现，也只会维持很短的时间。

**谜思3：LNG生产多少，中国将买下多少**

中国存在污染问题，需要更清洁能源。这并非虚构，但是认为中国人准备使用越来越多昂贵的LNG的想法，就像是铁矿石矿企寄望未来几十年的需求都将增长。

确实，中国在快速建立再气化装置终端，在建或批准的规模已达5,020万吨，而现有水平为3,110万吨。

还有再增加2,950万吨的计划，但即便所有产能都加上，也并不一定都能马力全开。

中国需求可能在2020年左右达到约6,000万吨，但这可以通过已经在建的新增供应轻松得到满足。

额外需求还可能因新加坡、马来西亚、印尼和泰国等东南亚国家的新建进口设施出现新增，但这同样可能能够满足。

如果迷思得到普遍认可，就会扰乱市场，LNG似乎就是这种情况。等待LNG价格降低的买家必须认识到这不太可能发生，除非手握巨资的投资者准备支持美国的高风险项目。

项目支持者需要核实现状，判断能否找到稳定、忠实的买家，愿意支付足够高的价格，从而证明可以进行大规模初始投资。

这并不是说不会建设更多项目，而是说美国、加拿大、东非等地因为有令人信服的经济效益，项目才会得以进展，但这样的地区恐怕不多。(完)

(编译 蔡美珍/李春喜/戴素萍/石冠兰 审校 王洋/朱晓军/屈桂娟)

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