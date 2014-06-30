《RUSSELL专栏》澳洲愈发依赖中国对大宗商品的寻求

2013年12月3日，澳大利亚一港口停靠着许多准备装货的船只。 REUTERS/David Gray

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿6月30日 (撰稿 Clyde Russell；编译 朱晓军/李婷仪) - 澳洲国旗上仍然有英国国旗图案，硬币上印有英国女王像，还曾被称作是美国在亚洲的“副警长”。但澳洲与中国之间的关系，才是真正的依赖关系。

这样的现实，澳洲资源与能源经济局(BREE)的季度展望反映得最为清晰。该机构负责大宗商品出口及其他预测。

根据BREE在6月25日发布的资源与能源季报，2002-03财年，澳洲资源和能源出口的最大买家是日本；当时，日本在澳洲资源和能源出口中分别占总量15%和39%。

而中国当时为澳洲资源的第五大买家、能源的第六大买家，各占8%和3%。

但是到了2012-13财年，中国已经飞速成长为澳洲最大的资源买家，份额高达52%；能源方面排第二，占15%，仅次于日本的41%。

中国未来几年很有可能取代日本，成为澳洲能源出口的最大买家，因为日本的液化天然气(LNG)进口可能已经触顶，而中国刚刚开始增加LNG进口。

2013-14财年，澳洲对中国出口维持强劲增长。贸易数据显示，截至4月底，本财年前10个月出口达1,014亿澳元(980.7亿美元)，较上年同期增长31.9%。

澳洲自中国进口也在增长，但增速要慢得多，2013-14财年前10个月增长11%至495亿澳元。

毫无疑问，澳洲当前的经济财富与中国的快速城镇化和过去十年大宗商品进口大增有强的关联。

从政治角度来看，严重依赖一个主要贸易伙伴的经济命运，不太妥当，尤其是中澳关系还时常面临挑战。

但是，澳洲很难做到出口地区多元化，因为中国仍是大宗商品需求的主角。中国进口需求的变化，将令其他国家的需求变化相形见绌，即便是印尼和印度等快速工业化、人口众多的亚洲国家。

澳洲资源出口图表：link.reuters.com/syq32w

铁矿石就是一个例子，澳洲铁矿石越来越依赖中国买家。

据BREE预估，澳洲2014和2015年分别将出口6.8亿吨和7.64亿吨铁矿石。澳洲是全球最大的铁矿石出口国。

中国今年和明年将分别进口8.69亿吨和9.27亿吨铁矿石。全球海运铁矿石船货中，中国购买约三分之二。

但铁矿石价格可能下滑，BREE预估2015年价格为每吨97美元，低于今年的105美元。

6月27日现货价.IO62-CNI=SI报在每吨94.90美元，由于预料澳洲以及第二大出口国巴西将有更多矿石供应，铁矿石价格有低于BREE预估的风险。

这意味着澳洲制造商不得不通过开采且出口更多矿石来维持获利，如果其他国家的竞争者也是采取这种策略，那么全球供应过剩情况就会更加严重。

**当价格下滑，势必得冲高数量**

澳洲目前第二大天然资源出口品项--煤炭，也有面临相同问题。

根据BREE，2014年焦煤平均价格预估在每吨122.50美元、2015年为121.30美元，这比2012年均价210美元都要来得低。全球交易的焦煤数量中，有约30%是中国采购的。

动力煤方面，BREE表示，2014年和2015年合约价料将分别下滑至每吨82和77美元，低于2012年的115美元。中国是全球最大的动力煤进口国。

对澳洲而言，它确实面临着关键大宗商品出口价格低迷的状况，在需求成长仍然正面之际，成长率却放缓，因为在许多天然资源市场，新供应正在上线。

澳洲还得正视中国在商品定价方面越来越有影响力，以目前及未来的中国进口情况来看，中国都是市场人气的风向标。

由于韩日等现有买家市场已臻成熟，而印度和印尼等新市场的潜力相比于中国仍较小，澳洲即使想分散资源出口，空间也是有限。

澳洲和前殖民宗主国英国有着坚强的文化联系、也是美国稳固的盟友，这些都无可厚非，即便在美澳关系中，澳洲并不像前美国总统布什(布希)描述的是“副警长”类从属角色。

但澳洲政府及民众真正应该注意的是中国发展的稳定性，因为澳洲未来的繁荣端视北京，而非伦敦或华府。(完)

(编译 朱晓军/李婷仪 审校 张涛/高琦)

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