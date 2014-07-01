《RUSSELL专栏》中国铁矿石产出削减速度无法抵销全球增加的供应

路透澳洲朗瑟士敦7月1日 (撰稿 Clyde Russell 编译 王冠中/李爽) - 铁矿石价格上周创下10个月来最大涨幅，但关于这标志着新多头走势开端的希望可能会被浇熄。

亚洲铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI上周收在每吨94.90美元，较前一周上涨3%，因中国制造业前景改善，此前公布的6月汇丰采购经理人指数(PMI)初值显示行业为六个月来首次呈现扩张。

铁矿石价格仍较2013年底的每吨134.20美元低30%，但在6月16日短暂跌至21个月低点后，该价格已回升。

对于复苏的乐观预期大致是基于中国国内生产将下滑的预期，因高成本矿山受持续亏损影响，被迫关闭。

国内产出减少将开启增加进口的可能性，因此可望吸收主要采矿业者带来的额外供应。

这看法背后的支撑因素是钢铁需求前景改善，因中国当局采取了所谓的小型刺激措施，确保经济年成长率保持在7%以上，因而加快了铁路和其他基础建设的投资。

中国铁矿石矿区确实在关闭，行业网站mining.com在6月30日援引中国冶金矿山企业协会公布，国内矿区有20-30%呈现闲置。

中国去年的铁矿石需求中，有约30%来自国内产出，大约相当于3.50亿吨62%铁矿石。

根据摩根士丹利6月12日的研究报告，这些产出中，有大约46%来自国营矿区，其他则来自私营业者。

摩根士丹利称，国营矿区加权平均成本为每吨82美元，私营业者成本则为每吨101美元。

该报告称，即使价格下滑，国营矿区仍能持续产出，因其更侧重于就业而非获利，且许多业者和炼钢厂有合作。

然而，私营采矿业者会将部分产出闲置，摩根士丹利估计，2014年可能会有6,400万吨等量62%铁矿石退出市场。

但这仍不足以抵销增加的供应，该报告称，全球四大矿业企业淡水河股(VALE5.SA)、力拓(RIO.AX)、必和必拓(BHP.AX)和Fortescue Metals (FMG.AX)今年供应将增加1.11亿吨。

另一个值得一提的因素是，若中国私营业者加权平均成本约每吨101美元，这暗示若价格升至远高于该水准，这些业者就会恢复全面生产。

这说明现货价格中期应保持在该水准附近，若跌破该水准将使中国削减部分产出，但若升破该水准，产能将重新启动。

**库存及期货曲线正价差**

那些预期铁矿石价格将上涨的人士指出，另个一因素是，有报导称钢铁厂库存偏低，意味着他们将必须进入市场补充库存。

而另一方面，中国港口库存偏高。

尽管港口库存上周末确实降至1.1265亿吨，低于前一周的纪录高位1.1365亿吨，但要想库存恢复至更正常的水准约8,000万吨，还需要一些时间。

另一个现已指出的有利价格的因素是，大连商品交易所铁矿石期货曲线已由逆价差转为正价差。

第二个月合约周二稍早报每吨676元人民币(109.04美元)，六个月合约报690美元，升水2%。一个月前，六个月期货较第二个月合约贴水4.9%。

转为正价差支持了这样一种观点，即价格不太可能进一步大幅下跌，但还不能确定曲线是否足够陡、可以预示持续上涨。

铁矿石中短期前景实际就是：中国国内削减产能是否足以让市场消化全球额外海运供应？

迄今为止，中国似乎没有大幅关闭产能，官方数据实际表明今年1-5月产出增加。

5月铁矿石产量较4月增加12.7%至1.31943亿吨，今年迄今的产量达到5.6848亿吨，涨幅为10.7%。

多方认为的中国国内关闭一些矿厂若要属实，那么接下来几个月的数据将必须显示铁矿石开采数量下降。

而对空方来说，四大低成本矿厂将继续全负荷生产，同时寻求降低成本，这一点似乎显而易见。

这证实了下面这种观点，即海运市场正在走向结构性过剩，澳洲矿商和巴西淡水河谷均对中国买家提供折让的报导就支持了这种状况。

看多或看空铁矿石价格均有道理，但综合衡量风险后似乎更倾向于逢涨卖出，因为供应过剩情况现已存在。(完)

(编译 王冠中/李爽 审校 艾茂林)

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