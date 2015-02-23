《RUSSELL专栏》铁矿石无法走回头路 恢复年度合同定价模式不可行

2013年12月3日在澳大利亚铁矿石码头拍到的图片。 REUTERS/David Gray

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿2月23日 - 根据铁矿石巨擘力拓前高管Mal Randall的看法，铁矿石应该重新回到年度合同定价的作法。他错了。

澳洲金融评论报周一报导，Mal Randall指出，铁矿石市场从2010年之后走向现货定价的发展，是一场灾难。Randall在力拓(RIO.AX)任职超过25年，是协助打造澳洲铁矿石企业的功臣。

一直到几年前，铁矿石定价都还是透过钢厂及澳洲为主的矿商之间年度谈判敲定。

之后这种作法出现变化，主要拜前必和必拓首席执行官高瑞思之赐。高瑞思希望利用铁矿石供给短缺的机会，为旗下矿场创造更高的回报。

“现货定价是由一个现在已经完全不用负责的人主导引进，也就是以前领导必和必拓的高瑞思，”报导引述Randall称。“他作了这些重大改变之后就走了。”

Randall现在是矿砂公司MZI Resources董事长。以现货市场定价已经不再有利于大型矿商而言，Randall说得一点都没错。

必和必拓、力拓和巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)这三大铁矿石生产巨头，在定价机制转变的最初阶段收获颇丰，当时中国的需求超过了市场供应量，推动铁矿石价格屡创纪录高位。

亚洲现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI曾在2011年2月触及每吨191.90美元的高位，但之后就一路走低，截至今年2月18日，价格已经跌去67%至每吨63.40美元。2月18日是农历新年假期开始前的最近一个交易日。

不过导致铁矿石价格暴跌的背后推手，并不是现货定价，甚至也不像Randall文章中所宣称，是因为交易商的市场操纵行为。

纯粹就是因为大型铁矿石生产商向市场提供了太多的供应，而与此同时中国的钢铁需求却显然正在触顶。

**大量供应影响定价**

三大铁矿石巨头和排名第四位的Fortescue Metals Group (FMG.AX)，正在朝年产能增加约4亿吨的方向前进。

随着西澳大利亚州年产5,500万吨铁矿石的Roy Hill铁矿在今年晚些时候启动运营，以及英美资源集团(AAL.L)在巴西的年产约2,600万吨的Minas Rio项目投产，供应过剩局面还将加剧。

尽管这几家主要矿商利用大型低成本矿场，成功淘汰了一些高成本竞争对手，但他们仍持续释出大量供应，让市场上的铁矿石严重过剩。

浏览铁矿石价格及矿商利润图表，请点击：link.reuters.com/zar93w

Randall确实曾批评大型矿商的扩张计划，但他认为现货价格容易被交易商操纵的观点可能有待商榷。

尽管铁矿石作为一个公开透明交易市场，仍处在相对初始阶段，但近几年确实快速进展，新加坡和中国都已推出掉期和期货交易。

让Randall更认为自己看法无误的理由之一，或许是中国当局2012年时也认为铁矿石被操纵的说法，但中国方面归咎于矿商囤积船货，人为推高价格。

不过同一年7-9月铁矿石大跌，并且传出中国贸易商违约不收船货，却在之后才以更低价格买回同一批矿石时，中国当局则是沉默以对。

重点就是，当价格不是朝着自己希望的方向走，生产商和买家往往都会认为市场被操纵，但其实很难看出有任何人持续试图扭曲市场。

交易员或许能够通过市场上的动作影响短期定价，但要试图影响较长期的定价，通常导致重大修正，而此时在错误方向上建仓的交易员会损失惨重。

比起走回头路，恢复以闭门会议敲定不透明的合约，增加透明度，比如类似油市那种交割期货合约，对市场更有利。

中国钢铁厂商也应该不会接受重新回到长期合同，考虑到他们现在处于主导地位，他们更没有理由同意。

走向现货定价让铁矿石价格波动更加震荡，这并不总是符合供需双方的利益，但这种方法仍要好于另一种办法。

这也能让市场及投资者能够相对即时看到主要矿商扩产计划的影响。

指责高瑞思因为让市场更为开放及贴近现货，而毁了铁矿石市场，是搞错重点了。但确实可以责怪高瑞思和其它一些矿商高管，理由是他们对于市场需求的设想过度自信，以及严重错误的供给预测，导致大量铁矿石淹没了市场。(完)

(编译/审校 蔡美珍/高琦/王丽鑫/王洋)

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