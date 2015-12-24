《RUSSELL专栏》2016年七种大宗商品市场展望

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿12月24日 - 大宗商品分析师总是乐此不疲地发布未来一年走势预估，即便我们深知未来本身就具有不确定性，就连最合理的预期也可因一些事件而轻松走偏。

考虑到这一点，我决定在假定自身可进行投资的情况下，对2016年可能对大宗商品市场的押注做出如下归纳：

1.原油将跌破每桶30美元和超过60美元

从逻辑和动能角度看，这种预期的前半部分是明摆着的事，布兰特和美国原油已然测试每桶35美元下方。后半部分则要看，触底后的反弹速度往往比较快的这种历史走势的重演程度。

2.热能煤将在2016年结束五连跌

煤炭不受待见已经很长时间，但相比其他大宗商品，供应恢复合理状况还需要很长时间。以澳洲Newcastle现货指数GCLNWCWIDX来看，有监于亚洲优质煤需求仍将保持强劲(即便是中国)，而且供应即便增加肯定也不会增得那么多，这样看来或许还可以带来一丝宽慰。

3. 2016年铁矿石不会跌破每吨30美元

鉴于铁矿石供应过剩情况依然严重，且在钢铁供过于求的情况下中国需求成长可能持续不振，因此这个押注或许有些风险。不过，在亚洲现货价格.IO62-CNI=SI跌破每吨30美元之前，对于淡水河谷、力拓与必和必拓三巨头之外的一些铁矿石生产商来说，就可能已经到达了最痛点。

4. 力拓与/或必和必拓2016年将有新执行长上任

这项押注的前提是以下看法：即使铁矿石真能守在每吨30美元上方，也不会上涨太多。价格疲弱将打击这两家矿商获利，如果被迫调降派息，股东的怒火以及商品价格仍无反弹迹象，可能足以让某些人下台。

5. 2016年亚洲液化天然气现货价格将跌破每百万英热单位(mmBtu)6美元

亚洲液化天然气现货价格LNG-AS一路走跌，10月一度跌至每百万英热单位6.60美元。鉴于澳洲与美国的新增产能不断提高产量，价格可能进一步下滑。

6. 尽管保护主义上升，2016年中国还是能出口更多钢铁与铝

虽然对中国钢铁与铝出口加征关税的趋势2016年可能增强，但中国出口量仍有可能增加，因为反倾销举措产生效果通常存在滞后。而且即便关税提高，中国产品在部分市场可能仍具竞争力。

7. 2016年资源领域会有一宗大型破产案

太多大宗商品生产商在苦撑，巴望市况好转，因此看来难以避免的是，终究会有人撑不住。即便大家设法再撑一年，有个插花的押注(side bet)可能就是即使没有发生破产，也会有一些企业被迫接受合并或收购。(完)