《Russell专栏》伊朗自信将赢得欧美对其原油贸易的制裁之战

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell 编译 隋芬/蔡美珍
路透澳洲朗赛斯顿9月3日电---虽然也有一些滑稽的反面说法,但西方制裁确实损伤了伊朗原油出口,不过影响并非全为负面.
伊朗国家石油公司(NIOC)国际事务主管Mohammad Ali Khatibi Tabatabaei说,未见伊朗石油出口出现任何异常,这不让人意外,但明显不符事实.不过Tabatabaei并未给出任何具体数据.
他的话显然不对.随着欧洲国家停止购买,亚洲国家也减少进口,伊朗的石油日出口量较去年的约230万桶已至少降低100万桶.这次制裁是为切断伊朗核计划的资金来源,原油制裁是其中一个方面.
但伊朗似乎相当自信,自认能经受得起这次制裁,这种信心从它收取的原油价格中就可见一斑.
当你的顾客面临压力,必须减少购买你的产品时,正常的商业策略应该是把价格降到低於竞争对手,以努力扩大销量.
但伊朗却没怎麽对亚洲大客户打折--即使有折扣的话.
最大买家中国7月为伊朗原油支付的价格是每桶98.49美元,而沙特(沙乌地)阿拉伯原油是每桶98.85美元.
逐月来看,1月是中国买伊朗原油船货的价格高於沙特船货的最後一个月,但是,从去年8月到今年7月之间两者价差始终很小,不超过0.73美元.
伊朗原油1月报每桶110.92美元,沙特原油是110.67美元,去年8月时二者分别是111.05美元与110.42美元.
这些数字充其量说明,中国购买伊朗原油的价格开始变得稍低於沙特原油,但差距并不是很大.
今年前七个月中国进口伊朗原油1,264.7万吨,相当於约9,232万桶,比去年同期减少22%.
就算假设这些伊朗原油的采购价全部比沙特原油便宜0.73美元,这只相当於省下区区6,700万美元,当然不足以吸引中国设法买进更多伊朗原油.
日本海关7月数据显示,伊朗原油每桶成本101.51美元,沙特原油则是101.04美元.
两者差距为每桶0.47美元,但6月时伊朗原油成本比沙特贵了2.01美元,5月则是贵了3.17美元,这显示,伊朗可能提供了更大折扣,企图赢回日本炼厂芳心.
这个策略似乎奏效了:日本表示8月将恢复进口伊朗石油,两个月前因为欧洲再保险商不再提供油轮承保,导致日本停止进口.
日本目前已为伊朗石油船货提供国家担保,中国回避制裁措施的方法,则是让伊朗方面以本国油轮运送原油.
保险问题导致伊朗出口至印度的石油下滑,7月较上月减少超过40%,降至每日201,900桶.
根据公司文件显示,由於保险问题尚未解决,印度最大买主--石化公司MRPL(MRPL.NS)可能会以招标方式采购,代替原本由伊朗提供的高硫原油.
但中国今年以来进口伊朗石油的数量只减少22%,而日本及韩国又表示将恢复购买,伊朗可能觉得信心满满,可以撑过这些制裁措施,至少目前如此.
这意味着,如果美国及欧洲希望提高伊朗的痛苦指数,他们将必须进一步向伊朗的亚洲客户施压.
由於美国11月举行总统大选,欧债问题又仍未解决,他们或许没有什麽动力开始加强对中国施压,或甚至压迫日本及韩国等盟国.
假设油价为每桶100美元,每日少卖100万桶,等於一年少了360亿美元以上收入,但从伊朗台面上的说法及定价策略来看,似乎是在显示他们应付得不错.
布兰特原油已经从6月底的2012年低点回升约28%,或许西方国家更关心的是高油价伤害已经元气不足的经济,更胜过关心升级对抗伊朗核计划.(完)
--译文审校 沈以文
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