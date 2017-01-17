《RUSSELL专栏》中国钢铁和铁矿石新年迎来大涨 泡沫迹象似曾相识

2015年11月3日，中国唐山，一家钢铁厂的工人在铁矿石堆场忙碌。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿1月17日 - 新年伊始，有些东西感觉与去年的情况似曾相识，这就是中国铁矿石和钢铁价格的泡沫。

周一大连商品交易所主力铁矿石合约最高跳涨8%，触及三年高点每吨657.5元人民币(95.29美元)。

大连铁矿石今年累计上涨18%左右，该合约较2015年7月触及的低点高出四倍左右。

上海螺纹钢的状况也大体相同，该合约周一上涨5.2%，年初以来累计上涨约16%。

今年以来的强劲涨势似乎要得益于人气，而非实际的供需基本面，暗示当局采用去年药方的可能性上升，即对大宗商品交易加强管控。

钢铁大涨的主要驱动力是中国政府关闭钢铁、铁矿石和煤炭等污染严重产业过剩产能的计划。

中国官方媒体1月12日报导称，政府希望主要国有企业今年关闭600万吨钢铁和2,470万吨煤炭产能。

这与去年侧重于钢铁行业去产能有稍许的变化。当时政府希望降低钢铁产能，而非减产。

现在还没有全年的数据，不过去年前11个月中国钢铁产量同比增长1.1%，达到7.3894亿吨。

近期产量增长有所加快，11月的产量同比增幅达到5%，为两年来最快的月度增速。

2016年完成了约4,500万吨的钢铁产能削减目标，虽然钢铁产量还是有所上升。

鉴于中国的钢铁年产能仍在10亿吨以上，显而易见进一步去产能的空间仍然很大，而这正是政府希望实现的目标。

官方媒体1月11日报导称，政府计划在6月底之前彻底清除低品质、高污染的“地条钢”，此举将最多削减4%的钢铁产量。

当前的情况是，钢铁厂仍在盈利，因而有继续生产的动力，被关闭的产能是获利较低、技术落后且污染环境的。

问题在于中国经济增长是否足够强劲，而且增长能否出现在合适的行业，从而能消化所有钢铁产量。

考虑到随着针对中国产品的保护主义措施继续增加，出口不太可能大幅增长，上述问题显得尤为突出。

中国2016年钢铁出口下降4.4%至9,522万吨，这一数字依然较大，而且大约占到中国钢铁总产量的8%。

**铁矿石供应**

钢铁的命运与其主要原材料铁矿石息息相关。

鉴于铁矿石市场供应仍相当充裕，而且2017年供应可能还会增加，为铁矿石市场的强劲上涨找到理由或许更难。

海关数据显示，中国2016年铁矿石进口超过10亿吨，较上年增加7.5%，并创下纪录高点。

这是因为钢铁产量高于预期，以及国内铁矿石产量下降；官方数据显示，截至2016年11月，国内铁矿石产量减少3.6%。

今年铁矿石供应可能将增加，因价格上扬促使现有矿企提高产量，巴西淡水河谷(VALE5.SA)旗下庞大的S11D项目也不惶多让。

排名第二的矿企力拓(RIO.AX)周二表示，预计2017年将出口3.3亿至3.4亿吨铁矿石，高于2016年的3.276亿吨。

其澳洲竞争对手必和必拓(BHP.AX)及Fortescue Metals Group (FMG.AX)亦料将抓住价格上涨的优势，在本已较高的产量上增产铁矿石。

澳洲和巴西为中国供应约83%的铁矿石，但像南非、印度和伊朗这样的较小产出国，无疑将争夺一些额外的市场份额。

即使2017年中国钢产量依旧持稳，但似乎仍有空间增加铁矿石供应来压低价格，SGX期货曲线就昭示了这一点。

2017年12月合约最新报每吨67.70美元，较1月的81.03美元贴水16.5%。

但钢铁和铁矿石面临的主要风险来自政策决定，以及若价格持续攀升当局将有可能采取进一步措施来给市场降温。(完)