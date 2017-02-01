《RUSSELL专栏》拜中国进口火热之赐 铁矿石价格2017年开局强劲

2015年11月3日，中国唐山，一家钢铁厂的工人在铁矿石堆场工作。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿2月1日 - 铁矿石价格2017年年初开局强劲，具有一个基本面的合理解释：最大买主中国的铁矿石进口量持续火热，且毫无退烧迹象。

根据汤森路透Supply Chain and Commodity Forecasts统整的数据显示，中国各港口1月铁矿石到货量总计达8,660万吨。

这个数字在未来几天可能还会上升，因船舶追踪及港口数据显示，截至1月31日时，应该又有1,320万吨铁矿石运抵中国港口。

如果其中一些船货在1月底之前卸下，则1月的总进口量可能逼近9,000万吨，这将是2015年12月创下9,626万吨天量纪录以来的最高单月数量。

值得一提的是，船舶追踪数据并不完全与海关数字相符，因船货何时卸下的评估存在差异，通常船舶数据较海关数字低报。

例如，船舶追踪数据显示，2016年在中国卸下的铁矿石共计9.876亿吨，比海关公布的10.2亿吨低3.6%。

但就中国进口走向而言，船舶追踪数据更为及时，并可为进行中的活动描绘出图景。

这种弹性确实在一定程度上为铁矿石价格近期上涨找到了理由。

新加坡商品交易所(SICOM)铁矿石近月合约1月31日收报每吨80.40美元，比1月3日新年第一个交易日收报的74.28美元高出8%。

这也比一年前的价格高出一倍多，因中国2016年铁矿石进口量创下纪录，足以抵消前些年的持续供应过剩。

**中国国内价格表现更强劲**

新加坡期货基于交付中国船货的钢铁指数现货价格。在中国铁矿石进口持续强劲的背景下，这些期货的涨幅看起来较为合理。

但大连商交所铁矿石期货1月3-26日飙升17.4%，似乎过了。1月26日为中国农历新年假期之前的最后一个交易日。

大商所合约1月3日收于每吨550.5元人民币(80美元)，1月26日收报646.5元人民币，再度引发对于中国当局可能采取进一步遏制措施的关注。当局认为大宗商品出现不合理的投机性价格飙涨现象。

该合约中可能会有一点泡沫成分，因为如果按美元计，该合约已经从较新加坡交易所价格贴水涨至升水。

大商所期货去年1月4日报价每吨30.91美元，较新加坡合约的41.70美元贴水26.5%。

截至1月26日，大商所铁矿石合约按美元计为每吨94美元，较新加坡交易所铁矿石合约升水16%。

这种差异显示，和国际水准相比，中国合约目前处于高估状态，但这一缺口能否再度缩窄，主要看中国投资者对本国钢铁行业走势的看法以及当局采取的任何降温措施。

就供应面而言，铁矿石持稳，澳洲三大生产商--力拓(RIO.AX)、必和必拓(BHP.AX)及Fortescue Metals Group (FMG.AX)大致维持目标稳定。

主要矿产商巴西淡水河谷(VALE5.SA)预计今年铁矿石产量将提升至3.40-3.80亿吨，因其已开工最后的主要新矿产项目S11D。

新加坡交易所相较大商所铁矿石期货图表：

tmsnrt.rs/2kPjz0I

(完)